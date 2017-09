Sparebanken tildelte 100.000 kroner til jazzfestivalen

Sortland

Banksjef Eirik Nikolaisen i SpareBank 1 Nord-Norge i Vesterålen tildelte onsdag formiddag 100.000 kroner til Sortland Jazzfestival.

Gitt 1,5 millioner

Pengene går også i år til et konserttilbud for barna i kommunen.

– Vi har gitt omtrent den samme summen hvert år i 15-20 år, så vi har totalt gitt godt over 1,5 millioner kroner til barnekonserter. Det er viktig å bidra til at også barna kan få oppleve konserter på høyeste nivå, sier Nikolaisen.

– Har kontroll

Normalt er rundt 2.000 barn innom konsertene under jazzfestivalen.

– Disse midlene er helt avgjørende for at vi kan arrangere gratiskonserter for barna. Vi hadde ikke klart det uten hjelpen fra banken. Vi skysser også barna gratis inn til sentrum, slik at alle kan få ta del i tilbudet, sier festivalsjef Steinar Kjeldsen.

Kjeldsen var rolig og smilende rett etter at startskuddet har gått for årets festival.

– Det er mange detaljer vi må ha på plass under en slik festival, men jeg tror vi har kontroll nå, smiler han.