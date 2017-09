Vant økomatpris

Sortland

– Uventet og veldig overraskende, sier de glade eierne Maya Daljord og Roger Endresen.

Prisen består av et diplom og 50 000 kroner og ble delt ut under SMAK Nordnorsk matfestival i Tromsø 22. september. Økomatprisen deles ut av Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland.

Marthahaugen gård får prisen for å ha gjort en ekstra innsats for å fremme økologisk mat i landsdelen.

– Stor stas å få prisen for å holde på med det vi liker aller best, sier Daljord og Endresen.

Økomatprisen deles ut til noen i landsdelen som gjennom sitt arbeid eller sin bedrift har fokus på økologisk mat i landsdelen. Det kan være at de gjør en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat.