Skal være medarrangører på barne- og ungdomskonferanse i Bodø

Sortland

Mandag holdt gjengen fra Sortland som skal trekke i trådene under konferansen pressekonferanse på Sortland.

Ungdommene Kim Remi Kjesbu, Oda Reginiussen Elvenes, Håvard Fagerlie, Morten Wessel og Hanna Sofie Gangstø.

Tema for årets konferanse er psykisk helse, livsmestirng og deltakelse. Konferansen går av stabelen ved Scandic Havet i Bodø 30. og 31. oktober og gjengen fra Sortland ser frem til å delta.

– Der er et viktig tema å ta opp. Dette er noe som berører mange unge i dag og gjennom det som presenteres på konferansen kan man få belyst et viktig tema i samfunnet, sier Kjesbu.

Konfransierer

Petter Hov Jacobsen og Hanne Sofie Gangstø skal være konfransierer under konferansen, som har flere interessante tema på plakaten.

Sortland ble i 2015 tildelt prisen som årets barne- og ungdomskommune. Det er i lys av dette kommunen er med på arrangørsida i år. Konferansen åpner med at prisen for årets kommune i 2017 deles ut. Sortland vil også videre være en stor del av konferansen både på og bak scena.

«Æ e mæ»

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo vil presentere hvordan man jobber for å fremme barn og unges interesser i Sortland. I tillegg vil Sture Jacobsen presentere prosjektet «Æ e mæ» som Jacobsen og kommunen har høstet heder for over det ganske land.

Det blir også kjendisfaktor under konferansen. Sophie Elise Isachsen kommer for å snakke med ungdommer fra Sortland på scenen om hennes erfaringer.

Sortland ungdomsråd vil også under et paralellseminar fortelle om hvordan de har fått flere ungdommer til å engasjere seg i lokalmiljøet sitt.

Ungdommene ser frem til erfaringen.

– Det blir artig å være med på og ikke minst lærerrikt, sier de.