Sortland

Førstkommende fredag åpnes dørene til Samfunnssalen og til den fjerde utgaven av SortLAN. Det er gjengen bak regionens største datatreff, LoVe LAN, som står som arrangør for det som er et todagers data-arrangement på Sortland.

– Det blir sceneshow, konkurranser både gjennom spill og fysiske konkurranser, musikk, ulike aktiviteter og god mat. Alt dette spiller en vesentlig rolle for vårt mål om et bra, underholdende, variert og et unikt LAN. Derfor blir dette et fokus på SortLAN 4.0, sier arrangør Nicolai S. Willumsen i en pressemelding.

Han melder om at følgende spillkonkurranser er spikret: CS:GO, Hearthstone og FIFA 18.

– Ved behov og ønske fra deltakere, vil vi arrangere flere spillkonkurranser, legger Willumsen til.

Arrangørgjengen har utviklet sitt eget billettsystem, som de informerer mer om på arrangementet og LoVe LAN sine Facebook-sider, hvor det også er mulig å reservere seg bordplass.

– Det er noe som er veldig viktig for de fleste deltakerne, da de gjerne vil sitte sammen med venner, sier Willumsen.

Han oppfordrer foreldre til å fortelle ungdommene sine om LANet.

– Det er ikke alle unge med Facebook, som vi bruker som hovedkanal for vår markedsføring, som får dette med seg. Vi arrangerer LANet for at unge skal kunne møtes gjennom en felles interesse. Det handler om mye mer enn bare spilling. Dette er en sosial happening som vi håper så mange som mulig vil delta på, sier Willumsen i pressemeldingen.