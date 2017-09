Sortland

Politiet er fortsatt på vei til stedet når VOL snakker med dem like før klokken 08.30 tirsdag, men operasjonsleder Tom Ove Hammer ved Nordland politidistrikt kan fortelle at det dreier seg om feststøy.

– Vi er på tur for å dempe et sent, sent nachspiel, eller et tidlig, tidlig vorspiel, sier han.

Festen skal finne sted i Sortland sentrum.