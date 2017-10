Lover tidenes roadshow i Vesterålen

Sortland

– Vi viser det ypperste bilverdenen kan prestere, lover Sigurd Pedersen AS på Sortland.

– GT R-en er krumtappen

Mandag og tirsdag inviterer bilforhandleren til roadshow i anledning Mercedes-AMG sitt 50-årsjubileum.

– Vi får noen spesielle modeller hit. Mercedes har satt sammen et variert utvalg til en norgesturne. Vi får blant annet en GT R, som er krumtappen i utvalget. Den er det få av som er kommet til Norge, og den er et ordentlig råskinn av en bil, sier daglig leder Petter Løkken ved Sigurd Pedersen AS.

Kan prøvekjøres

Ellers får publikum se Mercedes-AMG-modeller som E 43 4Matic, C 43 4Matic, C 63 Coupé, GLC 43 AMG Coupé og GLA 45 AMG 4Matic.

Modellene kom lørdag kveld og ble losset av og klargjort søndag.

– Med unntak av GT R-en kan alle bilene prøvekjøres, sier Løkken.

– Unik mulighet

I anledning roadshow har bilforhandleren langåpent mandag, og Løkken forventer storinnrykk av bilinteresserte vesterålinger de to dagene roadshowet varer.

– Ja, absolutt. Veldig mange har meldt sin ankomst. Dette er en unik mulighet til å kjøre noen av de råeste modellene som finnes i verden.