Resultatet av innsamlingen klart

Sortland

Metoden for innsamlingen var at man kunne gå eller løpe på en tredemølle som sto på et kjøpesenter på Sortland og bidra med et ønsket beløp.

Tredemølla ble satt opp på festivalområdet til Fæsterålen, hvor ultraløper Marius Jørgensen skulle løpe 12 timer for kreftsaken. Bedrifter rundt om i Vesterålen satset et beløp per kilometer Marius klarte å tilbakelegge på mølla.

Marius stopper på 125,5 kilometer etter 12 timer, melder Calanus helse på sine nettsider.

Dermed ble altså totalt 75.308,54 kroner samlet inn.