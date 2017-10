Medieelever vil skape 60-tallsstemning i gammelkinoen

Sortland

Kim-Remi Kjesbu og Brynjar Evensen går tredjeåret på medielinja ved Hadsel videregående skole.

De holder for tiden på med å planlegge en kortfilm med arbeidstittelen «Den unge landstrykeren».

– Det er delvis et skoleprosjekt og delvis et hobbyprosjekt. Filmen handler om en optimistisk landstryker. Den begynner litt trist, men går over i en munter tone mot slutten, er det lille filmskaperne kan røpe fra historien.

Etterlyser statister

Filmen skal foregå på 1960-tallet, og de har allerede fått låne en veteranbil til de første scenene.

Innspillingen starter i helga, men fredagskvelden 20. oktober skal høydepunktet i kortfilmen spilles inn. De har leid inn gammelkinoen på Sortland rådhus og håper å fylle flest mulig rader med statister til denne scenen.

– Vi ønsker å fylle setene med 60-tallskledde folk, gjerne menn i dress og kvinner i kjole og med tupert hår. Vi ser etter folk i alle aldre, så lenge de ser voksne og litt rike ut, sier de to.

Og de sier det ikke er mye som kreves av statistene.

– Folk skal bare sitte i salen å reagere på noe som skjer i teaterstykket. Vi planlegger at filmingen vil ta rundt 30 minutter om vi er effektive.

Mål om 200

De har alliert seg både med Kulturfabrikken, Deadline Media, et kor og et revylag. Men de trenger enda flere folk. Målet er 200 finkledde vesterålinger samlet i salen.

– Vi har opprettet en event på Facebook og håper så mange som mulig melder seg på. Og at folk svarer ærlig på om de kommer eller ikke, oppfordrer Kjesbu og Evensen.

Siste scene skal altså spilles inn fredag 20. oktober, og skolefristen for filmen er allerede mandagen etter.

– Vi må få den ferdig til 23. oktober, men vi skal prøve å klippe ferdig resten før vi spiller inn teaterscenen. Og den ordentlige premieren blir på filmfestivalen Lanterna Mágica, som starter 13. november, sier de unge filmskaperne.

Gode tider for vesterålsfilm

Det gror for øvrig godt i filmmiljøet i Vesterålen for tiden:

Dokumentaren «Sonic Sea», som fisker Bjørnar Nicolaisen fra Andøy og produksjonsselskap Deadline Media på Sortland har bidratt til, vant i forrige uke to Emmy-priser, blant annet for beste naturdokumentar.

I helga vant «Oskars Amerika», innspilt på Andøya, med sortlending Torfinn Iversen som regissør og manusforfatter og Odin Eikre fra Stokmarknes i hovedrollen, en hovedprisen for beste film i seksjonen 8+ under Lucas Film Festival i Frankfurt.

Som om ikke det var nok, er «Tungeskjærerne», spilt inn på Myre, nylig plukket ut i konkurransen i beste nye barnedokumenter hos International Documentary Film Festival Amsterdam – verdens største dokumentarfilmfestival.