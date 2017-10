4H frykter at flere klubber må legges ned

Sortland

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) vil fjerne støtten til en rekke organisasjoner fra nyttår.

Bare 4H alene vil tape mer enn 7 millioner kroner.

– På grunn av et stramt budsjett har vi måttet prioritere strengt, sier Dale til NTB.

I budsjettforslaget kutter han overføringene over Landbruksdepartementets budsjett til mer enn 30 ulike organisasjoner. Til sammen er det snakk om mer enn 30 millioner kroner.

Tre klubber i Sortland

I Sortland er det tre 4H-klubber med rundt 25 medlemmer til sammen: Regnbuen på Kleiva, Reka i Holmstaddalen og Gullregn på Jennestad.

Fredag ettermiddag møttes mange av medlemmene på Sortland torg for å protestere mot kuttforslagene fra regjeringen.

– Om vi mister støtten, vil garantert mange klubber i landet måtte legges ned, sier rådgiver Miriam Sandvær Ottesen i Regnbuen 4H.

Hun er bekymret for at mange familier ikke lenger vil ha råd til å sende barna på kurs og andre aktiviteter når prisene trolig må økes fra neste år.

– I regjeringens forslag til statsbudsjett er det mange organisasjoner som får kutt i støtteordningene, men 4H rammes aller hardest. Kuttet gjør at 4H mister over sju millioner kroner, noe som vil føre til høyere priser for kursing og medlemskap. Vi er opptatt av at alle barn og unge skal ha muligheten til å delta i 4H, men det blir vanskeligere nå, sier Sandvær Ottesen.

– Viser en total mangel på forståelse

Regjeringen begrunner kuttene i statsbudsjettet med at «driften av frivillige organisasjoner bør skje selvstendig og bør ikke være avhengig av årlige statlige overføringer. Landbruks- og matdepartementet legger derfor opp til å avvikle ordningen.»

– Regjeringen viser en total mangel på forståelse av frivillige organisasjoner når de tror at en organisasjon blir mer fri og selvstendig av å få mindre statlige penger, sier generalsekretær Signe Lindbråten i 4H Norge i en pressemelding.

Hun mener alternativet til statlig organisasjonsstøtte som blir gitt på bakgrunn av drift, er tidkrevende sponsor- eller prosjektstøtte.

– Det krever gjenytelser ofte litt på siden av samfunnsoppdraget vårt, og dyrere aktiviteter og kontingent som gjør det enda vanskeligere å inkludere alle barn og unge, mener Lindbråten.

– Forstå det den som kan

Willfred Nordlund (Sp) forstår heller ikke hvorfor dette gjøres.

– Statsbudsjettet kan man si mye om. For meg har det likevel festet seg at statsministeren i trontalen snakket om hvor viktig det var å finansiere "Human Rights Services" (HRS, ledes av Hege Storhaug) slik at de kunne få folk til å sende inn sniktatte bilder av de som kunne være muslimer til bruk i en kampanje. I statsbudsjettet kuttet regjeringen all støtte til barne og ungdomsorganisasjonen 4H. Det er så mange måter å se på hva som er viktig. For regjeringen er det altså viktigere å støtte kampanjer som er moralsk og lovmessig tvilsom enn å sørge for gode fritidstilbud. Forstå det den som kan. Jeg er opptatt at staten og skal finansiere organisasjoner som man ikke nødvendigvis ikke er enig med, men dette blir bare helt villt, sier han.