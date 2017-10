400 på 90-tallsfest

Sortland

Med Solid Base og Rednex som trekkplastere trakk årets utgave av Back to the 90's 400 festglade mennesker inn i Samfunnssalen på Sortland.

- Årets arrangement i samfunnssalen ble et bevis på at 2016 var et engangstilfelle, sier Rudi Hansen til VOL dagen derpå.

Rigger for fest i Samfunnssalen: – Håper på opp mot 600 mennesker Lørdag kveld er det duket for Back to the 90's-fest i Samfunnssalen på Sortland. Arrangøren gleder seg.

2016-arrangementet ble blant annet plaget med dårlig lyd og arrangøren jobbet derfor iherdig for å få lyden på stell i år.

- Kvelden gikk som smurt, mye god musikk, lyd og lys satt som ei kule og 90-talls-stemninga levde i aller høyeste grad, sier Hansen.