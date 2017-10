Sortlending vant Målprisen

Sortland

Steiro, til daglig ansvarlig redaktør i VG, har åpnet avisens spalter for både bokmål og nynorskskrivende.

– Vi vil at folk skal føle den fridomen når dei møter ein journalist frå VG, at dei kan få uttrykke seg som dei sjølv ønskjer. Vi vil vere ei avis for heile Noreg, heile folket si avis. Da kan vi ikkje seie: Null nynorsk her i garden, sa Steiro da han fikk prisen. Den ble utdelt på Det Norske Teateret i forbindelse med en motivasjonsdag for lærere i Oslo og Akershus.

Mållaget sier at de hilser utviklingen i VG velkommen. Organisasjonen peker på at artikler på nynorsk i VG øker motivasjonen hos skoleelever, som ønsker å lære språket.

I takketalen viste Steiro til at journalister ikke får ros ofte utenfor sin egen krets. Derfor blir en «innbarka bladfyk» ydmyk.