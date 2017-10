Sortland Dyreklinikk har fått nytt navn

Sortland

Sortland Dyreklinikk er nå AniCura Sortland og blitt en del av AniCura Group.

– Det betyr at klinikken nå er en del av en av Europas ledende leverandører av førsteklasses veterinærmedisin for smådyr. AniCura oppretter en ny region med seks klinikker i Nord-Norge. Tanken bak storsatsingen er å styrke tilgjengeligheten og utviklingen av veterinærtjenester av høy kvalitet i regionen, skriver Anicura i ei pressemelding.

AniCuras nye region, AniCura Region Nord, består av AniCura Dyresykehuset Tromsø, AniCura Dyreklinikken Tromsdalen og AniCura Dyreklinikken Kvaløya sammen med tre andre veletablerte nordnorske klinikker som ble innlemmet i AniCura den 1. September: Harstad Dyreklinikk, Sortland Dyreklinikk og Finnsnes Dyreklinikk.

– Det er et klart behov for mer avansert veterinærhjelp og bedre tilgjengelighet i Nord-Norge der befolkningen er spredt ut over et stort geografisk område. Ved å kombinere kompetansen og ressursene til disse kvalitetsklinikkene kan vi utvikle og forbedre tilbudet innen veterinærmedisin i denne regionen på en måte som tidligere ikke var mulig, sier Øyvind Johnsen Brøgger, daglig leder i AniCura Norge.

Nord-Norges eldste

Sortland Dyreklinikk er Nord-Norges eldste praksis og er spesielt kjent for sin kompetanse innen kirurgi. Rune Mikalsen har spesialisering i kirurgi fra det engelske etterutanningssystemet, og mottar henvisninger fra hele Nord-Norge. Han inngår nå også i kirurgiteamet i Tromsø, men arbeider og mottar pasienter på Sortland som før sammen med resten av staben med dyktige og dedikerte ansatte.

– Sammen kan vi dekke mer av regionen og vi kan dele kompetansen mellom oss. For de ansatte betyr dette bedre karrieremuligheter og økte muligheter for å bygge kompetanse ved kunnskapsdeling og –utveksling mellom klinikkene, sier regionleder Bente Akselsen.