– Skal vi drive næringsutvikling i sentrum eller lovpålagte oppgaver?

Sortland

Høyres Silvia Ovik var klar på at hun ikke ønsker at kommunen skal kjøpe delen av kvartal 13 i sentrum som tilhører byggmester Karl Behrens.

Til en sum av totalt 5,15 millioner kroner har byggmester Karl Behrens AS tilbudt Sortland kommune å kjøpe de tre eiendommene i sentrum. Det ønsket imidlertid ikke formannskapet, som heller vil gå i en dialog med selskapet, der det innledes forhandlinger med Behrens om å overta eiendommene.

Silvia Ovik er skeptisk til å pengebruk i ei tid der kommunens driftsbudsjett skal ned, og der man vet at man står overfor store investeringer i framtida.

– Dette er et område som krever at man går inn og bruker en del midler for å oppruste det og gjøre noe med det. Hva skal Sortland kommune drive med, næringsutvikling i sentrum eller andre lovpålagte oppgaver som er viktige. Og særlig i den budsjettsituasjonen som vi er i nå, poengterer hun.

Ovik viste også til at utvikler har forsøkt å få til noe med tomtene i snart 20 år.

– At kommunen skal gå inn og kjøpe gården gir store forpliktelser. Jeg er klar over at det ligger inne planer i byplanen i forhold til byaksen, men jeg synes ikke det forsvarer at vi går inn og kjøper en eiendom til millioner, som krever mange flere millioner å utvikle, sier Ovik.

– Har vi råd?

Christoffer Ellingsen (Rødt) pekte på at det er kommunestyret som må godkjenne.

– Det som ligger i forslaget er at vi skal gå inn i forhandlinger. Det er nå litt merkelig om vi ikke skal sjekke ut dette nærmere om kommunen kan erverve denne delen av kvartalet. I dag er dette et av de mest attraktive områdene i sentrum, sier Ellingsen.

Høyre tok fremdeles til ordet for å være mer påholden i pengebruken.

– Etter at reguleringsplanen er vedtatt og ting er blitt som de er blitt, er dette ikke vår rolle. Å erverve sentrumstomter for å gjøre hva? Er det byaksen som skal styre alt?, spurte Silvia Ovik retorisk.

– Jeg tror vi må tenke over hva vi skal bruke skattebetalernes penger på i kommunen. Vi har ei drift som skal tas ned. Det snakkes om å kutte innen sektoren helse, og færre lærere. Men man vil få inn å kjøpe sentrumstomter. Skal vi da la det stå som det er, har vi råd til å gjøre noe med det?, spurte Ovik.

Ikke et bra syn

Hun er midlertid enig i at noe vakkert syn slik de står i dag, er tomtene ikke.

– Vi er sikkert alle enig om at det er ikke noe bra syn i sentrum. Men har vi virkelig penger til å utvikle det og klarer vi å gjøre investeringa, sa Ovik.

Karl-Erling Nordlund (Sp) er enig i at området ikke ser bra ut.

– Men hvordan kan vi påvirke det? Gjennom å eie eller gjennom å ikke eie?, spør Nordlund

Christoffer Ellingsen (Rødt) mener at man ikke skal eie til evig tid, men kjøpe området for å få mer styring på det.

Høyre og Frp stemte i mot, men fem i formannskapet gikk inn for kjøp og fikk dermed flertall.