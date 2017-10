Vil legge ned Kunnskapsparken

Sortland

Da Kunnskapsparken Vesterålen var startet opp var det med 1,1 millioner kroner i kapital.

– Det er ikke tvil om at her har vært laber aktivitet, men det har vært økonomisk aktivitet i feil retning, det har stort set vært utgifter. Det har vært jobba med å stoppe løpende kostnader, men noe lå der, sa Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) til formannskapet under møtet i Solvær.

Hun orienterte om at det har vært flere møter med eierne, og gått en henvendelse fra dem til Sortland kommune, om at kommeunen overtar de andre aksjene.

– Slik at Sortland kan eie det hundre prosent og måler er å legge ned selskapet. Før vi gjør det må vi gjøre opp de utestående utgiftene. Per i dag vet vi nesten alle kostandene men ikke helt hundre prosent, sa Bjørkmo som tilføyer at det tidligere er vedtatt 50.000 kroner til utgifter, men at den totalt regninga kan bli opp mot 100.000 kroner.

– Det er den ene delen, det andre er at vi ønsker å få til en god dialog med universitetet og høyskoler og jobbe opp mot de i Vesterålen som ønsker å ta høyere utdanning, at vi kan bistå og få flere til å ta høyere utdanning, sa Bjørkmo.

Sortland kommune har hatt en god dialog med universitet ig høyskoler, og HR-sjef i kommunen, Brita Kleivan har påtatt seg rollen til å vedlikeholde den dialogen.

– Vi må jobbe med hvordan vi skal få til at flere tar videre utdanning og hva er behovet? Og også finne muigheter slik at de som er deltidsstudenter i dag skal få gode muligheter for å studere. Kunne vi hatt lokaliteter tilgjengelig slik at disse slipper å sitte hjemme på kjøkkenbenken, det er noe vi skal se nærmere på, sier Tove Mette Bjørkmo.

– Veldig synd

– Jeg synes det er veldig synd at dette er den veien vi har gått, og at der ikke har vært aktivitet på lang tid. Hvorfor, hva har skjedd?, spurte Silvia Ovik (H) som også stilte spørsmål med at der var mye kostnader når der ikke har vært aktivitet.

– Hva går kostnadene på? Jeg regner med at vi får dette tilbake som en sak der vi er nødt til å bevilge penger. I tilegg er det synd at vi ikke får høyere utdanning tilrettelagt lokalt, det kan bety mye for å få høyere kompetanse inn i endel sårt tiltrengte fagområder, sa Ovik.

Hun pekte på at Vesterålen regionråd har en avtale ned Nord Universitet om å få tilrettelagt for lokale studieplasser.

– Hvor ligger det arbeidet nå, hvor satses det, spurte hun.

Telefon og abonnementer

– Utgifter har gått til husleie, telefon, internett og avtaler som abonnement som skal sies opp og redninger. Med den oversikten vi har utenom 25.000 kroner, så er der 17.000 kroner i ubetalte krav. Dette har vært løpende kostnader, det har ikke vært kjøpt noe og der er ingen ansatte i Kunnskapsparken, da blir det ikke noe aktivitet heller. der er ingen og skjer ingenting, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Hun orienterte formannskapet om at regionrådet har bestemt at der skal gjøres en undersøkelse av behovet først, for å finne ut av det.

– Universitetet har strukket ut ei hånd og det er veldig positivt og det er viktig for dem å ha en kontaktperson i Sortland kommune som de kan ha en dialog med, sier Bjørkmo, og nevnte både fiskeri, lærer og sykepleier.

Hun mener det er viktig at Sortland er på banen, og vil få til en dialog før årsskiftet.

Silvia Ovik kom med et lite hjertesukk:

– Vi snakker om trange budsjettmessige tider, også har vi hatt løpende utgifter i et selskap der abonnementer bare har stått og løpt og ingen har tatt ansvar for å stoppe det, også må vi etterbetale en masse penger for ingenting!