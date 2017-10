– Vi passer på at ungdommene har det bra

Sortland

Natteravnene en norsk, frivillig organisasjon, etablert i 1990, hvor voksne, edru mennesker i organisert form vandrer i by- og bydelsgater hovedsakelig på kvelds- og nattetid i helgene.

Og på en helt vanlig stille og mørk fredags kveld i sentrum av Sortland, har det samlet seg en liten flokk med ravner i Kulturfabrikken. Ragna Renna er en av dem som skal ut og gå natteravn for aller første gang.

Deler ut karameller

– Jeg har aldri gått før, det var litt tilfeldig egentlig at jeg ble med. Han jeg bor sammen med har unger i ungdomsskolealder og derfor ble jeg med, man er litt forplikta til å stille opp, sier Renna.

Hun mener tiltaket med natteravner i gatene kan være med på å forebygge.

– Jeg vet egentlig ikke så mye om aktiviteten til natteravnene, annet enn at man skal observere og følge med, sier hun.

Ungdommen selv setter pris på at natteravnene er til stede, for det gir dem trygghet.

– Også deler vi ut godteri, det er bonusen, sier Rita Grønbeck, som er ansvarlig og står for registeringen av natteravner, som undertegner taushetserklæring og ikles refleksvester eller jakker med organisasjonens merke på før de begir seg ut i gatene.

– Ja, en 20 årig lærling der jeg jobber fortalte om karamellene, det var populært, sier Ragna Renna.

– At man blir med på dette har litt med samfunnsansvaret å gjøre, at man møter de unge ute, sier hun.

– Har aldri sett bråk

Alle kan være natteravn, er du mellom 18 og 80 år kan du stille opp som frivillig.

– Natt til 1. mai og natt til 17. mai er de kveldene med mest trøkk, da oppfordrer vi alle til å stille, sier Rita Grønbeck, som er blant mellom syv og ti ansvarlige som organiserer de frivillige som stiller opp.

Hun har selv vært med i organisasjonen siden hennes barn, som nå nærmer seg midten av tjueårene, var i ungdomsskolealder.

– Jeg husker at det opplevdes som et sjokk da jeg selv var ute og gikk natteravn, og møtte klassekamerater til mine egne barn som var sterkt beruset. Dette skjedde selvfølgelig ikke på en vanlig fredagskveld, med natt til 1. og 17. mai, men det kom som et lite sjokk siden mine på den alderen ikke var begynt å gå ut, sier hun.

I tillegg til å gå gjennom gatene, skal natteravnene sirkulere en tur opp til Sortlandshallen, der de kommer til å være til stede i det Åpen hall stenger, som er et populært fritidstilbud.

– Tidligere har man opplevd at det har vært litt bråk der, men det er veldig lenge siden. Likevel har vi fortsatt med det, at vi tar en tur opp dit og er der litt før klokken ni når hallen stenger. Jeg har faktisk aldri sett bråk, sier hun.

Natteravnene er opptatt av å møte ungdommene på deres premisser. Alle som er foreldre til ungdomsskoleelever er oppfordret til å delta, og klassekontakten organiserer foreldre i de ulike klassene.

– Jeg tror dette kan være ganske sosialt for foreldrene også, sier Ragna Renna.

Med seg har de frivillige en sekk med førstehjelpsutstyr og et pledd, om det skulle behøves.

– Ungdommene er veldig glade i oss. Vi har mye flott ungdom i Sortland, og de er flinke til å ta vare på hverandre, sier Rita Grønbeck.