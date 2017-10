Teaterkunst av verdensformat til Kulturfabrikken

Sortland

Fenomenet nordisitet var tema under Festspillenes store internasjonale Arctic Arts Summit i år. Finnes det en nordisitet? Og hvordan ser de som hører til utenfor nordområdene på oss som bor her?

– Kanskje får du litt av svaret når Figurteateret i Nordland og det kanadiske teaterkompaniet Théâtre Incliné kommer til Kulturfabrikken med forestillingen Nordicité, skriver kommunikasjonskonsulent ved Kulturfabrikken, Elin Mathiassen i ei pressemelding.

Kremen av teaterkompanier

Figurteatret i Nordland samarbeider med kremen av teaterkompanier innen figurteater fra hele verden. Forestillingene blir produsert i Stamsund, og vises så i Norge før kompaniene reiser ut i verden på turné.

I 2016 ble det spilt en Figurteatret-produksjon i hele 25 land på 5 kontinenter. Nordicité ble til i løpet av et seks ukers residensopphold i oktober og november 2016. Sammen med åtte forfattere fra alle land rundt polarsirkelen, en norsk kunstnerisk rådgiver, en finsk videokunstner og fem kunstnere fra Quebec jobbet de fram første utgave av forestillingen.

Fra Norge deltok forfatteren Tale Næss Lysestøl, og det er den anerkjente videokunstneren Kalle Nio fra Finland som har laget scenografien og videoprojeksjonene som brukes i forestillingen.

Møter med nord

Nordicité er en ekspedisjon. En reisende kunstner byr på et intimt vitnesbyrd av sine møter med Nord, og hennes manglende fotfeste etterhvert som størrelsen blir ubegripelig. Forestillingen beskrives som et visuelt dikt, hvor video, musikk, teater og dans opererer side om side, med to dansere på scenen i tillegg til dukker og skuespiller.

José Babin, som er kunstnerisk leder for Théâtre Incliné, forteller om sitt første møte med nordområdene:



«For noen år siden underviste jeg i Nunavut. Her møtte jeg Nord, og forelsket meg i det. Jeg vandret langs polarsirkelen, jeg undersøkte landskapet, jeg tok prøver av menneskeheten i håp om å formidle stemmene fra Nord til Sør. Jeg møtte fantastiske mennesker og kunstnere, stillheten og den kolossale størrelsen. Jeg ville fremvise det Nord jeg hadde sett for meg, det som jeg hadde møtt. Storslagent. Ute av rekkevidde. Men prosjekter er som mellommenneskelige forhold. Noen etterlater seg frostskader på hjertet. Jeg elsker deg Nord. Du forblir utilnærmelig. Fordi jeg aldri kan eie deg.»

Først Vesterålen, så Paris

– Når Figurteatret kommer med sine forestillinger, er det verden som kommer til oss i Vesterålen. Dette er forestillinger du senere kan se i Paris, Barcelona, Rio, New York, München, Berlin og mange andre steder. Det er fantastisk at vi får sjansen til å oppleve teaterkunst av dette formatet i Vesterålen, skriver makreds- og kommunikasjonskonsulent ved Kulturfabrikken, Elin Mathiassen i ei pressemelding.

– Er du interessert i nordområdenes identitet og politikk, teater, dans, film eller videokunst, er Nordicité en forestilling å nyte og la seg bli inspirert av!