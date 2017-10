– Folk er utrolig positive

Sortland

Åsmund Skrudland Kjeldsen, Tord Skrudland Kjeldsen og Herman Henriksen er tre av de totalt 130 bøssebærerne som har vært i aksjon rundt omkring på Sortland.

De har gått i området som tilhører Holand skole på Kleiva, og forteller at de har blitt veldig godt mottatt når de har banket på dører og bedt folk om å gi.

Solid innsats i sørbygda

– Det er mest hos folk vi kjenner vi har banket på, så det har gått veldig godt. Folk er veldig positve, sier Tord Skrudland Kjeldsen.

Trioem vet ikke ennå hvor mye de har samlet inn på sin rode, som er av av totalt 40 roder i Sortland.

– Jeg synes folk har vært veldig flinke til å gi, sier Herman Henriksen.

Trioen har bidratt tidligere som bøssebærere, og synes det er trivelig syssel.

– Jeg kan ikke huske at jeg ikke har vært med å få, sier Tord.

I området på Kleiva som tilhører Holand skole har det vært 19 bøssebærere i aksjon, og bygda er så engsjert at de organiserer seg selv under innsamlingsaksjonen. Holand skole har også arrangert en stor kafe til inntekt for tv-aksjonen der det kom inn 12.000 kroner.

Det viser seg at de 19 bøssebærerne som har gått, har samlet inn 14.430 kroner.

- Utrolig bra. Sørbygda er best, det må du få med, smiler Tord, Herman og Åsmund.

– Ikke det endelige resultatet

Arne Sjonsti, Tor Skogvoll og Saleh Sanni er i opptellingskomiteen i Kulturfabrikken, der totalt ti komitemedlemmer har sørget for å holde hjulene i sving.

Årets tv-aksjon går til Unicef, og støtten går for å gi skolegang og håp til barn i krig og konflikt.,

– Så langt kan det se ut som vi samlet ligger litt under fjorårets resultat, sier Arne Sjonsti. Han tilføyer at det endelige resultatet for hele kommunen ikke vil være klart før om tre- fire dager. Årsaken til det er at mynten i bøssene ikke er talt opp ennå.

– Det endelige tallet i Sortladn blir høyere, fordi DNB har satt som påslag at man skal regne en pluss på ti prosent for å telle mynten, men i fjor hadde vi mer mynt enn ti prosent i bøssene, vi lå på 18 prosent. Så når alt dette er talt opp, vil sluttsummen bli høyere, sier Unni Glad.

Og det er ikke for sent å gi din støtte til TV-aksjonen, man kan både ringe, sende sms eller vipps til nummer 2131.

– Så langt er tallet i Sortland på det bøssebærerne har fått inn på 142.000 kroner, sier Tore Skogvoll.

De er imponert over hvro flinke bøssebærne har vært, barneskolen har stilt sterkt i år, mens russen har glimtet med sitt fravær.

– Innsamlinga har gått veldig bra, og vi er allerede i gang med å planlegge neste år, sier Unni Glad.