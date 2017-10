– Ordføreren setter seg ikke inn i forslag før hun slakter dem

Sortland

I en sak på Vol.no i går uttalte ordfører Tove Mette Bjørkmo at Høyre ikke hadde noen idé om hva det ville koste å bygge sammen Bjørklundveien og Vesterveien og at Høyres budsjettering på 500 000 ikke var i nærheten av å dekke kostnaden. Denne uttalelsen kom som en reaksjon på Høyres utspill om at ordføreren ikke så viktigheten av veibyggingen, i og med at den var tatt ut av budsjettet for 2017.

- Ordføreren misforstår

Høyres Roar Wessel Olsen kjente seg imidlertid ikke igjen i ordførerens beskrivelse av Høyres budsjettforslag. I Høyres forslag står det «Det legges inn 500.000,- på investeringsbudsjettet for å få prosjektet ut på anbud. Kostnadene ved å bygge sammenføyningen blir tatt inn i budsjettet når disse blir kjent for kommunestyret våren 2017.»

- Hvis ordfører hadde forstått teksten i forslaget hadde hun kunne sett at Sortland Høyre ikke mente at veien skulle bygges for en halv million, men at man da hadde fått vite kostnadene for ferdigstillelse av veien.

- Burde satt seg inn i forslaget

Olsen mener at ordføreren burde ha satt seg inn i forslaget før hun presenterte det for kommunestyret for votering.

- Det overrasker meg sterkt at vi har en ordfører som ikke setter seg inn i hva forslag som blir fremmet innebærer, før hun stemmer dem ned og kritiserer dem. Jeg vil oppfordre ordfører til å ta kontakt med Høyres gruppeleder neste gang man får forslag presentert, slik at gode løsninger ikke blir avvist på misforståelser og feilaktig grunnlag.

