Har kjøpt det gamle Sparebank-bygget

Sortland

Eiendomsinvestor og bøfjerding Håkon Ulriksen har ifølge blv.no kjøpt det gamle Sparebank-bygget på Sortland fra selskapet Bankgata Invest, hvor sigerfjordingene Ivar og Svein Tjønsø er blant eierne. Inkludert i kjøpet er to tomter i tilknytning til bygget.

Slik blir den nye Jægtnesgården Fasaden vil bli farget i blåbyfarger til neste år.

– Sparebankbygget er utleid. Der er det i dag treningssenter, og i tillegg er arealer utleid til blant andre Fabrikken Næringshage og Vesterålsprodukter. Dette går av seg selv, og jeg forholder meg selvsagt til disse kontraktene, sier Ulriksen til blv.no.

Ulriksen eier i dag en betydelig mengde eiendom i Sortland, blant annet Telenor-gården ved rundkjøringa og Jægtnesgården i Strandgata, og nå også store deler av bankkvartalet. Han har tidligere sagt til avisa at han går med tanker om å bygge et smarthotell i dette sentrumskvartalet på Sortland.

– Når jeg nå har et større areal å planlegge på i kvartalet kan jeg både ha det nødvendige friarealet, jeg kan planlegge for leiligheter og for næringsvirksomhet, i tillegg til hotell. Det gir større muligheter, og er årsaken til at jeg var interesssert i eiendommene, sier Ulriksen til blv.no.