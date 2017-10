– Ved å vise til oss selv kan vi gi inspirasjon til andre

Sortland

Årets oppvekstkonferanse arrangeres i Bodø, i et samarbeid mellom Sortland kommune og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet og ble mandag åpnet av barne- og likestillingsminister Solveig Horn.

Sortland ungdomsråd er sentrale i konferansen, og Sortland-ungdommene Petter Hov Jacobsen og Hanne S. Gangstø er konferansierer. Øystein Lindbeck har vært sentral i planlegginga av konferansen, der over 400 er til stede.

Blant temaene som tas opp på konferansen er prosjekter som er gjennomført i Sortland en sentral del, blant annet Ungdom i svevet-prosjektet, som forteller om hva som virker i ungdomsarbeidet. I tillegg har Mathias Gullholm og Mats Nilsen fortelle om hvordan det er å være født i feil kropp.

Konferansier Petter Hov Jacobsen forteller at alt har gått på skinner i konferansens første dag.

– Det har gått kjempebra så langt, jeg tror alle som har vært med å arrangere konferansen syns ting har gått som smurt. Akkurat som vi har planlagt, mer eller mindre. Vi koser oss masse, alt går veldig bra og det har vært flyt i programmet, sier Hov Jacobsen.

Han forteller om god respons fra deltakerne, der over halvparten av konferansedeltakerne er ungdommer.

Psykisk helse og forebygging

– Vi får mye god respons, om at opplegget vi har lagt fram og det vi har valgt å ha fokus på, psykisk helse og forebygging, er bra, sier han.

I løpet av dagen har det vært flere foredragsholdere på scenen, blant dem Petter Brandset som har snakket om digital hverdag og bruk av sosiale media.

– Om hvordan ungdom anvender sosiale media hver dag, og hvor mye tid vi egentlig bruker på sosiale media, ut fra forskning, sier Petter Hov Jacobsen.

Lektor Torstein Lerhol, som er diagnostisert med sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) fortalte sin sterke historie.

– Sykdommen er egentlig dødelig og han hadde en forventa levetid på to år fikk foreldrene beskjed om. I dag er han 29 år og er utdanna lektor og har ei stilling i et selskap der han er ansvarlig for 700 ansatte. Det er en inspirerende historie, kan du trygt si, sier Hov Jacobsen.

Sortland-ordfører Tove M. Bjørkmo fikk etter åpningen ordet for å fortelle om barne- og ungdomsarbeidet i Sortland kommune, sammen med leder av Sortland ungdomsråd, Kim Remi Kjesbu.

– De presenterte arbeidet Sortland har gjort, og hvorfor vi ble valgt til barne- og ungdomskommune i 2015, og fikk pris overrakt i Bergen. Vi har også hatt parallellseminar, der ett har handla om Sortland ungdomsråd med eksempler og erfaringer fra arbeidet vi har gjort, og dette er gjennomført av medlemmer i Sortland ungdomsråd, sier Petter Hov Jacobsen.

God forebygging

Et annet seminar har handlet om ungdom mot rus og omhandler rusprosjektet til Sortland ungdomsråd.

– Det er et forebyggende rusprosjekt der vi har prata om hvordan vi legger fram data og statistikk og hvordan vi møter ungdom med informasjon om rus og forebygging og på hvordan måte vi synes det blir gjort greiest, sier han.

Også Æ e mæ-prosjektet er blitt presentert.

– I det prosjektet er det snakk om bevisstgjøring av yngre barneskoleelever, på mellomtrinnet fra 5. til 7. klasse, det har fokus på bevisstgjøring og forebygging av overgrep og seksuell trakassering står veldig mye i fokus, sier han.

Nesten hele Sortland ungdomsråd er til stede på konferansen i Bodø, i tillegg til koordinator og ordfører og oppvekstsjef fra Sortland, samt ungdom som står for kulturinnslag som har vært alt fra sang til bandinnslag og dans.

– Ungdommen har styringa på det aller meste i konferansen, bortsett fra det rent tekniske som lyd og lys, sier Petter Hov Jacobsen.

Nesten sjokk

Han tror måten Sortland har jobbet med ungdomsarbeid på, inspirerer andre.

– Jeg håper vi skal sette et eksempel på hvordan det går an å gjennomføre ungdomsarbeid i kommunene, at vi kan være et godt eksempel på det. Vi har vist fram det vi har gjennomført, som oppvekstplan, rusprosjektet og Æ e mæ-prosjektet og også arrangementer og andre ting vi har i kommunen, sier han.

– Ved å vise til oss selv kan vi gi inspirasjon til hvordan andre kan gjøre det i andre kommuner, for det styres ulikt når det gjelder medvirkning av ungdom. Vi har fått både gode og negative tilbakemeldinger på hvordan det gjøres i andre kommuner. Og når noen forteller om hvordan det gjøres i deres kommuner, har vi nesten fått sjokk. Barnekonvensjonen nummer 12 brytes, den artikkelen som sier at medvirkning av unge skal ha fokus. Og det ser vi på som svært alvorlig. Vi har nesten hatt leksjoner med disse, på hvordan de bør gjøre det, i stedet for hvordan det har blitt gjort, sier Petter Hov Jacobsen.