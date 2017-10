– Gleder oss til å synge i Wenches jul

Sortland

Det er 2. desember det er duket for konserten Wenches jul med Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (FMKN) på scenen i Kulturfabrikken.

En rekke lokale barnekor skal synge med Wenche Myhre, når hun sammen med musikerne i Forsvaret legger ut på juleturne i slutten av november.

På hver av stedene som besøkes får lokalt barnekor anledning til å være med på flere av låtene.

– Det blir ikke jul uten trillende barnelatter og yndig julesang, slår Wenche Myhre fast i ei pressemelding.

Myhre er akkurat ferdig med sin jubileumsturne i Norge og Tyskland, men den unge 70-åringen hviler ikke lenge. Innimellom enkeltstående oppdrag er hun i ferd med å instruere dirigentene til de fem barnekorene, finne fram juletrær til scenedekoren og forberede regien i samarbeid med FMKNs produsentteam.

– Dette blir stort for oss

Kordirigentene er i full gang med å innstudere låtene, og mange gleder seg til å synge med Wenche. Innøvringen skjer med egen dirigent men på konserten er det korpsets dirigent Anders Eljas som overtar dirigentstaven.

Turneen starter i Harstad 25, november, før det spilles i Lofoten kulturhus 29. november, før turneen kommer til Sortland.

På Sortland er det på lik linje som i Bodø og Harstad kirken som holder barnekoret i sving. Der hadde barnekoret for ikke lenge siden semesteråpning med Ola Bremnes og høsten har vært fyllt av musikk og sangglede.

Koret har i dag 16 sangere i hovedkoret, og dirigent Mette Dyrnes forteller at de gleder seg veldig til årets store julekonsert.

Dette er kjempeartig, vi er i gang med å øve, det gjør vi på torsdagene på meninghetshuset, sier Dyrnes.

Hun forteller at koret fikk forespørselen i vår om å være med på konserten.

– Og det synes vi hørtes spennende ut. Vi har ikke sunget med Wenche Myhre før, men har vi sunget sammen med en del forskjellige artister, som Ola Bremnes tidligere i høst. Og vi har opp gjennom tida vært med på mange prosjekter, sier dirigeten.

25 års jubileum neste år

Sortland barnekor er et variert kor, og størrelsen endrer seg litt fra år til år, i takt med årskullene.

– Vi er nå totalt 28 i koret, der er 12 aspiranter og 16 i hovedkoret, og det er kjemepbra. Sortland barnekor har vært større opp gjenom tida, størrelsen på koret har variert fra år til år, sier Dyrnes.

Barnekoret har faktisk 25 års jubileum i februar til neste år.

– I februar er det 25 år siden jeg starta barnekoret. Jeg kom hit i 1985 og hadde først et barekor i et par-tre år,men så var det få som sang i kor en periode og det ble lagt ned. Så starta på nytt igjen i februar i 1993, jeg tenkte først og fremst at det er viktig at ungene får synge, også mine egne, sier Dyrnes.

Hun forteller at de gleder seg til det som blir den virkelig store julekonserten.

– Vi synes dette er kjempeartig. Vi er i kontakt med Wenche og har fått notene og vet hva vi skal synge, så nå øves det for fullt, sier Dyrnes.