Rigger til bluesfest i Møysalen

I vår feiret Holmstad skole- og amatørkorps 40 år med en festkonsert med musikken fra The Blues Brothers og The Commitments.

– Konserten ble slik en heidundrende suksess at Sortland jazz- og viseklubb nå bringer konserten til Sortland så alle vesterålinger kan få den med seg! Fredag er det klart for festkonsert i Møysalen på Kulturfabrikken og korpset og jazzklubben lover en konsert hvor det kan bli vanskelig å sitte stillle, ifølge ei pressemelding fra Sortland jazz- og viseklubb.

Ihuga fans



Holmstad skole- og amatørkorps under ledelse av dirigent Hovard Wøhni er i storform.

Sammen med solistene Torgeir Stensland, Anniken Gynhild Johnsen og Remi Kristiansen og et band bestående av bassist Oddmund Finnseth, pianist Geir Edvin Johannessen og gitarist Remi Kristiansener, er de klare for å løfte taket i Møysalen til helgen med trøkk, engasjement og spilleglede.

Det er noen ihuga Blues Brothers-fans blant medlemmene i korpset og konserten har vært en mangeårig drøm. Nå er de veldig glade for at de nå får sjansen til å gjøre konserten igjen. Leder i Holmstad skole- og amatørkorps, Kjell Johansen, sier som Blues Brothers selv "We're on a mission from god, og gleder oss til å spille i storbyen på fredag!"

Hitparade

Det er musikk fra kultfilmen The Blues Brothers og musikalfilmen The Commitments som står på programmet og i følge arrangørene i jazzklubben kommer de kjente sangene til å komme som perler på ei snor.



– Kom og hør musikken du vokste opp med på kasett og vinyl live. Gjør deg klar for en hitparade med låter som «Everybody Needs Sombody to Love», «Son of a Preacher Man», «Sweet Home Chicago», «Peter Gunn Theme», «Shake Your Tail Feather» og «Jailhouse Rock».



– Korpset imponerte stort i vår i samspill med band og vokalister og vi tenkte derfor det var dumt at ikke flere skulle få med seg konserten. Nå håper vi alle som gikk glipp av konserten sist eller kanskje vil oppleve dette igjen tar turen på fredag, sier leder i Sortland jazz- og viseklubb Jannike Sara Hansen i ei pressemelding.