Vesteraalens vinner av årets Vekst i nord

Sortland

En jury bestående av direktør i Innovasjon Norge Arktis, Linda B. Randal, adm.dir i BRUS, Bodøregionens Utviklingsselskap, Odd Emil Ingebrigtsen og adm.dir i JM Hansen, Nina Hjort har valgt vinnneren av årets Vekst i Nord.

Prisen på 150.000 kroner ble overrakt under et stort arrangement i Tromsø tirsdag, med Anne Lindmo som konferansier.

De ti utvalgte kandidatene kan alle vise til en suveren økonomisk vekst de siste tre årene. Juryen har i tillegg jaktet bedriftene med det lille ekstra, der nordnorsk eierskap eller kontroll, vektlegges, skriver Nord.24.no

Vinneren skal, i tillegg til sterk økonomisk vekst, ha et godt produkt eller tjeneste, samt best mulighet for regional, nasjonal og eventuell internasjonal vekst. Juryen har i tevlingen dessuten vektlagt foredling av nordnorske «råvarer» og grad av innovasjon.

Helhetstekning og utnyttelse av råstoffet

Vesteraalens har skapt en av Nord-Norges sterkeste merkevarer, og det er ikke produktet men helheltstekningen som gjennomsyrer hele bedriften og måten hele fisken utnyttes på, til alt fra fiskebolleproduksjon til Omega-3 olje, som har imponert juryen.

Direktør Viktor Bjarne Johnsen er i Tromsø sammen med investor i Vesteraalens, Eivind Simonsen og eier Geir Wilhelm Wold.

– Ja dette var artig!, sier Viktor Bjarne Johnsen, som er stolt over at man fikk til topps i en konkurranse der det er en mange kriterier som blir vurdert i forhold til prisen.

– Det er de mest spennende bedriftene i Nord-Norge som er samla, og vi gikk av med seieren og 150.000 kroner i førstegevinst, og ikke mist en masse god omtale. Det er artig å være en produksjonsbedrift fra Sortland som er så interessant at vi blir kåret til den mest spennende og innovative i Nord-Norge. Det er en heder for vi som har jobba lenge med dette, sier Viktor Bjarne Johnsen.

– Vi er veldig glade, og nå skal vi på gallamiddag og feire, sier han.