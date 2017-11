Sortland

På fylkesvei 820 ved Jennestad skole har Utrykningspolitiet tirsdag avholdt en trafikkontroll.

Fem bilister har fått med seg et forenklet forelegg for å ha holdt for høy hastighet, opplyser politiet i Nordland på Twitter. Høyeste hastighet som ble målt i 60-sonen var på 73 kilometer i timen.