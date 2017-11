Kammerpikene med nyskrevet bestillingsverk

Sortland

Sammen med Cellolyd inviterer Vesterålskoret Kammerpikene til urfremføring i Sortland Kirke 4. november, når Requiem in Requiem – et nyskrevet bestillingsverk skal fremføres for første gang.

Ny dimensjon

Faurés requiem er et klassisk og høyt elsket kirkeverk fra den franske romantikken. Den nyskrevne musikken er et samtidsverk med elementer av norsk folkemusikk, skrevet av Henrik Ødegaard. Satt sammen skaper disse to verkene en vakker og tankeskapende musikalsk opplevelse, ifølge ei pressemelding.

Komponist Henrik Ødegaard, internasjonalt kjent for sin kormusikk, har satt toner til tekster av Jon Fosse. Når de tradisjonsrike latinske tekstene møter samtidslyrikk av Fosse, gir det nye perspektiver på livet – og på døden.

Det nyskrevne verket kommer mellom Faurés klassiske satser, og både toner og musikk får en kommenterende effekt. Bestillingsverket har fått tittelen «Eit nynorsk rekviem» og tekstene er hentet fra «Poesiar. Etter Wergeland» av Jon Fosse (Samlaget 2016). Det er ingen tilfeldighet at konsertene faller sammen med kirkens allehelgenshøytid. Tematikken derifra gir tekstene og musikken en ny og dypere dimensjon.

Støtte fra Norsk Kulturråd

Prosjektet er en satsning på nasjonalt nivå, og har mottatt 190.000 i støtte fra Norsk Kulturråd – et tydelig tegn på at dette er et prosjekt som skaper begeistring. Prosjektet har også fått støtte fra Norges korforbund og Vocal Art med flere.

Konsertene er et samarbeid mellom det frivillige musikklivet ved Kammerpikene, og profesjonelle musikere fra Cellolyd og Vocal Art. Kammerpikene er et regionalt kor med medlemmer fra hele Vesterålen.

Urfremføringen skjer i Sortland kirke. Konserten fremføres samme kveld i nabokommunen Hadsel, og dagen etter i Trondenes kirke under Trondenesdagene i Harstad.

Cellolyd består for anledning av Vesterålsbaserte Lisa Holstad og Synnøve Volden (cello), og Guro Stigen Kvannli (kontrabass). I tillegg bidrar Tove Margrethe Erikstad og Kristine Solberg på cello, og Nikolai A. Karlsen på harmonium.

Som solister får publikum høre baryton Henrik Sand Dagfinrud og sopran Karoline Åseng fra Vocal Art i Bodø.

Det er med stor stolthet at Kammerpikene og Cellolyd presenterer verdensnyheten Requiem in Requiem på hjemmebane.