Viser Laterna Magica gjennom 25 år

Sortland

– |Med utstillingen ønsker vi å fortelle historien om hvordan det startet, vise noen øyeblikk underveis og hvilken skaperglede festivalen har bidratt til blant barn og unge i Vesterålen. Tidligere leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen, Erik Bugge, åpner utstillingen, skriver daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen, Vibeke Suhr i ei pressemelding.

Aktive innen filmproduksjon

Prosjektet Laterna Magica ble startet i 1992, som del av det regionale prosjektet Kulturliv - skole, som Hilde J. Hansen ledet. Interessen blant ungdom for å lage film var større enn forventet.

En av vinnerfilmene hadde tittelen «Hvorfor?». Bak filmen stod Kolbjørn H. Larssen, Stein Inge Pedersen og Mikkel Bugge i Black Out Video. Et dykk i arkivet, viser at flere deltakere i filmkonkurransen etablerte filmgrupper.

De hadde navn som M.E.I. Video, Ragnarock Video og Beerfish Motion Pictures.

– Noen av disse gruppene er trukket fram i vår utstilling, i tillegg til to søskenbarn og to brødre som også har bidratt med mange filmer i Laterna Magicas filmkonkurranse. Blant de mest aktive skolene på filmproduksjon de siste årene, finner vi Alsvåg skole i Øksnes som har levert film til konkurransen hvert år siden 2008, skriver Suhr i pressemeldinga.

Tett samarbeid

31. oktober 1996 i regionavisa kunne man lese følgende: «Filmfestivalens femte år blir året da ungdommen tar over ved roret. –Vi ønsker en struktur lik den Rock mot Rus har, sier Erik Bugge i Vesterålen kulturutvalg».

– Dette var starten på å gjøre ungdom mer ansvarlig for gjennomføringen av hele festivalen. Festivalens tette samarbeid med Sortland kulturskole, musikklinja ved Sortland videregående skole og medielinja ved Hadsel videregående skole, har vært viktig for at vi har lyktes med det, skriver Suhr.

Utstillingen inneholde bilder, avisutklipp, program og plakater. En kortfilm med gratulasjoner til Laterna Magica, inngår også i utstillingen. Filmen er produsert av Kolbjørn H. Larssen.

– Kultursamarbeidet i Vesterålen, Sortland museum og Kulturfabrikken Sortland ønsker velkommen til utstilling.