Sortland

Budsjettet ble justert under Sortlands kommunestyremøte torsdag - men ikke uten debatt.

Det ble blant annet tilført penger til helse og omsorg. Pengene til oppvekst (barnehage og skole) ble redusert med 3 millioner, teknisk avdeling ble tilført 0,3 millioner, lønnspotten hos rådmannen ble redusert.

Rødt advarte mot å kutte i oppvekst. Høyres Beate Nilsen mente derimot at budsjettjusteringene var i overkant sjenerøse.

– Vi er ikke veldig langt unna Robek, sa hun.

Uenighet om Jennestad

Det ble også diskusjon om Jennestad handelssted.

Høyre ga uttrykk for at de mente at kommunestyrets intensjon da saken ble behandlet i juni, var at de ikke ønsket at kommunen skulle fortsette å finansiere Jennestad.

Rådmannen og ordføreren mente derimot at kommunestyrets intensjon var at stedet skulle drives videre. Dermed må det på plass hvem som eventuelt kan ta over, og om det er mulig å utløse noe rett til tilskudd, før man kan diskutere avhending fra kommunen, mener ordfører Tove Mette Bjørkmo.