Deler av sykkelveien får skillevegg

Sortland

Onsdag gikk Høyre ut med et forslag om å sette opp autovern langs hele den planlagte gang- og sykkelveien i Sigerfjorden, i tillegg til fortau fram til skolen. Forslaget ble tatt godt imot av tidligere rådmann Rolf Lossius, som representerer grunneiere som eier 90 prosent av den berørte strekningen.

Grunneiernes ønsker

Innen møtet torsdag hadde de endret dobbelt autovern til dobbelt autovern eller beskyttelsesmur.

– Vi ønsker ikke å forringe eiendommene, slik vi mener rådmannens forslag gjør. Med vårt forslag vil det ikke gå mer utover eiendommene enn det må, samtidig som vi mener at autovern vil gi bedre trafikksikkerhet, med et fysisk skille mellom biler og myke trafikanter, sa Beate Bø Nilsen under møtet.

Høyre fikk ikke flertall for sitt forslag. I morgentimene torsdag ble det klart at SVs Oddmund Enoksen, som kan avgjøre flertallet, istedet støttet en revidert versjon av Rødts forslag. Det samme gjorde Ap og Sp.

Forslaget som dermed ble vedtatt, var følgende:

På strekningen fra Kjerringnesdalsbrua til Langbakkveien etableres fortau med fysisk skille mellom kjørevei og fortau. Fase 1 i utbygginga utføres fra Langbakkveien til skolen.

– Fortau ikke ideelt

Rødts Christoffer Ellingsen mente det var området de har tatt inn, som går fra skolen, er det mest trafikkfarlige. Området fram til skolen, hvor Høyre også ville ha med autovern, er ikke like viktig å gjøre noe med, mente han.

Fortau blir oppfattet som en dårligere løsning enn gang- og sykkelvei, blant annet fordi både syklende og gående tenker at gående har forrang der, sa Ellingsen som begrunnelse for hvorfor de ikke ønsket fortau langs hele strekningen. Partiet mente likevel det er nødvendig på strekningen de har foreslått.

Ellingsen bor selv i Sigerfjorden.