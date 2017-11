Kommunestyret la ikke ned driftsutvalget

Sortland

Det hele startet med at kommunestyret i desember 2015 nedsatte en arbeidsgruppe som skulle se på den politiske organiseringen i kommunen.

Målet var å øke engasjementet i det politiske arbeidet i kommunen, og å sikre at alle folkevalgte i kommunestyret skulle få større innflytelse gjennom et ekstra verv.

Formannskapet endte med to anbefalinger - enten å videreføre dagens utvalg, med noen endringer i mandat og oppgaver, eller å legge dem ned og opprette to nye utvalg - et for helse, omsorg og oppvekst, og et for teknisk, miljø og næring.

Høyre og Frp fikk med seg et flertall i kommunestyret på å beholde driftsutvalget, men med noen nye funksjoner.

Tredjeforslaget falt

SV satt lenge på gjerdet. Det ble klart noen dager før møtet at de ønsket å stille et tredje forslag.

SVs ønske var å flytte over plansaker til driftsutvalget, og ellers videreføre det. Han fikk ikke støtte til dette fra resten av kommunestyret.

Berit Tunstad i Sp stemte mot sin partigruppe og ønsket å beholde driftsutvalget. Det ble avgjørende for utfallet.