To politikere inhabile i Kringelen-sak

Sortland

Under behandlingen av arealplanen var Kringelen-masseuttaket ett av de store temaene.

Arild Inga, som sitter i kommunestyret for Ap og selv har rein i området, ble erklært inhabil og kunne derfor ikke avgi sin stemme på møtet.

Varamedlem Ronny Jensen (Ap) ble også erklært inhabil fordi hans svigersønn Mads Røkenes eier 50% av MK Invest, som igjen eier 50% av AMK Invest, som eier masseuttaket på Kringelen.

Begge to hadde selv bedt om vurdering av deres habilitet.

– Misforståelse om reinrettigheter

SVs Oddmund Enoksen stilte under kommunestyremøtet spørsmål ved hvorvidt reineierne faktisk har beiterettigheter på Hinnøya.

– Det er en alminnelig misforståelse at hvis et område er reinbeiteområde - som hele Nord-Norge er - foreligger det reinbeiterettigheter overalt i dette området. Sånn er det ikke. Denne misforståelsen virker å ha vært sentral i kommunens behandling av arealplanen, sa han fra talerstolen.

Store deler av boligområdene på Strand er for eksempel innenfor reinbeiteområdet på reineiernes kart, ifølge Enoksen.

– Hvis kommunen hadde forholdt seg på samme måte til kartene da boligene der skulle bygges, ville ingen boliger blitt bygd, sier han.

Videre trakk han fram økning i reintall siden 70-tallet som bevis på at reinnæringen ikke er i en kritisk situasjon.

– Korstog mot reinnæringa

Inga var som nevnt erklært inhabil, og fikk derfor ikke svart på Enoksens kommentarer. Men det var andre som reagerte.

– I sitt korstog mot samisk reindrift og kultur, bruker Enoksen sterke ord, sa Rødts Christoffer Ellingsen.

Han trakk fram betydninga reindrift har for samisk kultur.

– Det er ikke bare snakk om at vi har én reindriftsutøver i Sortland. Vi må se dette i det større perspektiv. Vi skal være stolte av at vi har en i Sortland som tar vare på og er med på å utvikle denne næringa, sa han.

Ellers ga representanten kommunestyret og rådmannen skryt for prosessen. Uenigheten om hvordan vi skal bygge Sortlandsamfunnet mellom høyre- og venstresida, er ikke egentlig så stor, sa Rødt-politikeren.

Vil ha mer næringsareal

Høyre og Frp stilte sammen et forslag om næringsområde på Nordneset.

Det samme var foreslått i formannsskapet, men ble nedstemt.

Høyres Beate Nilsen og SVs Oddmund Enoksen trakk begge fram ønsket om å sørge for færre dispensasjonssøknader som et mål. Dette reagerte varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp) på.

– Hovedformålet med kommunens arealplan, er faktisk å ivareta samfunnsinteresser. Ikke å få færrest mulige dispensasjonssaker, sa han i debatten.

Nordlund reagerte også på at endringsforslaget fra Høyre, SV og Frp går inn for å svekke jordvernet, og kun ønsker å bevare matjord når det er praktisk mulig. Det er et intetsigende forslag, mente Sp-politikeren, ettersom det etter hans syn alltid er praktisk mulig å bevare matjord.

Endring i innstillinger

Under møtet torsdag trakk SVs Oddmund Enoksen fram den store mengden dispensasjonssaker fra forrige plan som et argument for at rådmannens forslag måtte mykes opp.

Han, Høyre og Frp ønsket blant annet å ta ut de såkalte hensynssonene til kulturminner, reinnæring, landbruk, friluftslivområder og naturområder.

Rådmannen endret i begynnelsen av møtet sin innstilling om hensynssoner til at det kun skulle være snakk om retningslinjer, i stedet for bestemmelse. Flere politikere reagerte på at rådmannen endret innstillingen.

Andre reagerte på at rådmannen kommenterte et forslag som ikke var fremmet ennå, ettersom rådmannen ønsket å si noe om konsekvensene av forslagene som er stilt.