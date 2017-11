Utsetter sak om eierskap av kunstnerhuset

Sortland

Rødt hadde før møtet varslet at de ville utsette saken om kunstnernes hus fram til budsjettbehandlingen. Høyre og Frp kom under møtet med et forslag som også gikk inn for utsettelse. Dermed ble dette enstemmig vedtatt.

De vedtok også en formulering om at dersom man lander på kommunal eie, skal det avklares hvordan eierskapet skal organiseres.

Kulturfabrikken er positiv – rådmannen er skeptisk: Ber politikerne vurdere om det er forsvarlig å forplikte kommunen til å drive Kunstnerhuset Torsdag skal kommunestyret i Sortland igjen ta stilling til Kunstnerhusets fremtid.

Budsjettet skal legges fram neste uke. Den endelige avgjørelsen om budsjettet kommer i desember.