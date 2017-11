200 billetter revet vekk på 10 minutter

Sortland

Klokken 18.00 fredag kveld la Fæsterålen 200 billetter til neste års festival ut for salg til rabattert pris. Etter 10 minutter var alle revet vekk.

– For en fantastisk start! Vi har ikke opplevd maken, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen til VOL.

Festivalen har vært utsolgt på andre festivaldag både i år og i fjor, og begynner for alvor å feste grepet om vesterålspublikummet. Torsdag kveld slapp de nyheten om at det blir festival også neste år – og de avslørte én av headlinerne, nemlig Violet Road. Mer var ikke kjent, før et par hundre billetter altså ble revet bort i rekordfart.

– Vi har gjort dette tidligere år også, men en slik fart i billettsalget har vi aldri opplevd. Det er tydelig at folk bare har bestemt seg for at de skal Fæsterålen – uansett, sier Pedersen fornøyd.