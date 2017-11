– Laterna Magica har vært som en firetakts forbrenningsmotor

Sortland

Laterna Magica fyller 25 år i år, noe som blant annet skal feires med jubileumsutstilling på Sortland museum. Den ble åpnet lørdag formiddag av tidligere leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen, Erik Bugge, som har vært en sentral skikkelse i filmfestivalen opp gjennom årene.

– Når man ser på rulletekstene i en film, ser man hvor mange som har vært med og spilt på lag for å få laget filmen. Laterna Magica har en rulletekst av 25 års lengde med veldig mange navn. Samspill er et stikkord, med Kultursamarbeidet i Vesterålen som navet. En av tankene bak var å inspirere barn og unge til å få et aktivt og skapende forhold til filmmediet, sa Bugge.

Utstillingen inneholder bilder, avisutklipp, program og plakater. En kortfilm med gratulasjoner til Laterna Magica, laget av Kolbjørn H. Larssen, inngår også i utstillingen.

Bak står Kultursamarbeidet i Vesterålen, Sortland museum og Kulturfabrikken Sortland.

Bugge siterte en annen sentral skikkelse i festivalens historie, Hilde Hansen fra Øksnes, da han sammenlignet Laterna Magica med en firetakts forbrenningsmotor. Se mer i videoreportasjen over.