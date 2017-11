Suverene kammerpiker med vakker verdenspremiere

Sortland

– Dette er ikke hvilken som helst konsert. Dette er en verdenspremiere, innledet kammerpike Heidi Høwe.

Kammerpikene har i år fått oppfylt en stor drøm: Å få spesialskrevet et helt nytt korverk som kunne settes sammen med den franske komponisten Gabriel Faurés «Requiem Op. 48». Komponist Henrik Ødegaard ble utfordret, og har skrevet ny musikk med tekster fra Jon Fosses diktsamling «Poesiar. Etter Henrik Wergeland». Dette har blitt til «Eit nynorsk rekviem» som er flettet sammen med Faurés verk med latisk tekst.

Lørdag kveld kunne Kammerpikene med gjester dermed invitere til verdenspremiere på «Requiem in Requiem» i Sortland kirke.

Og for en konsert. For et kor. For noen musikere. Sammen bød de på en mektig og vakker opplevelse som mer enn én gang fremkalte den velkjente gåsehuden.

Vesterålskoret, som er det fremste vi har, med flere internasjonale utmerkelser, har samarbeidet med cellistene i Cellolyd, som står bak cellofestivalen med samme navn i Lofoten. Med seg på konserten hadde de også solistene Karoline Åseng og Henrik Sand Dagfinrud fra Vocal Art i Bodø, som løftet det hele enda et hakk.

Faurés rekviem har blitt kalt dødens vuggesang, og det var nok sikkert ikke tilfeldig at konserten er lagt til Allehelgensaften. Det handlet om død, om savn, engler og dyr – og sammen skapte solister, kor og musikere, under eminent ledelse av Hege Monica Eskedal, en helt spesiell stemning i kirka.

Senere lørdag kveld fremføres den samme konserten i Hadsel kirke. Søndag står Trondenes kirke i Harstad for tur.