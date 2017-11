Vil foreløpig ikke sette opp samiske skilt

Sortland

Sortland kommune vedtok i desember i fjor, som første kommune i Vesterålen, samisk parallellnavn.

I den forbindelse har kommunen sendt brev til Statens vegvesen med anmodning om å sette opp to-språklig stedsnavnskilting på riks- og fylkesveiene inn og ut av Sortland.

Sortland blir også Suorta Kommunestyret i Sortland har som første kommune i Vesterålen vedtatt samisk parallellnavn.

Det vil vegvesenet foreløpig ikke gjøre.

Det begrunner de med at det samiske parallellnavnet Suortá har status «uvurdert» hos Statens kartverk, og viser til at denne statusen gis for å vise at skrivemåten ikke er vurdert etter regelverk om normering av stedsnavn, og at det ikke kan brukes i offentlig sammenheng. Det går frem av et brev sendt til Sortland kommune denne uka.

Før vegvesenet kan fatte vedtak om nye samiske skilter i Sortland krever de derfor at Suortá får status som godkjent hos kartverket.