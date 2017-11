Sortland

Ungdommens fylkesting, med representanter fra alle kommunene i Nordland, møtes én gang i året for å diskutere saker som er viktig for ungdommen i fylket. I helga har de vært samlet i Bodø, hvor de også har valgt medlemmer til Ungdommens fylkesråd, som møtes litt oftere og som representerer nordlandsungdommen i ulike møter og utvalg.

Valgkomiteen hadde på forhånd innstilt sortlending Petter Hov Jacobsen til ny leder av fylkesrådet, og søndag ble han valgt.

– Det er utrolig artig. Jeg er fortsatt litt målløs og veldig takknemlig for at jeg har fått denne muligheten, sier Hov Jacobsen til VOL på telefon fra Bodø.

Han har allerede to år bak seg i fylkesrådet, ett av dem som nestleder. Nå tar han fatt på sin tredje periode. Det gjør han sammen med blant andre Elias Wingan Larsen fra Hadsel, som ble gjenvalgt som fast medlem i fylkesrådet.

– For min del innebærer dette mer planlegging i forkant av møter, samt deltakelse i flere eksklusive møter som Ungdommens fylkesråd blir invitert til. Jeg har allerede fått to møteinvitasjoner i november, med både barne- og likestillingsministeren og nordlandsbenken på Stortinget, forteller han.

UNGplan er dokumentet som legger føringer for ungdomssatsningen til Nordland fylkeskommune. Tiltakene vedtas av Ungdommens fylkesting, og sier noe om hva som skal jobbes med kommende år. Hov Jacobsen sier de i helga både har diskutert forsvarets tilstedeværelse i nord, og bevaring av Andøya flystasjon, fraværsgrensa og et økt behov for helsesøstertjenester i den videregående skolen.

– UNGplan er en bestilling fra ungdommen i fylket, og disse sakene akter jeg å ta på alvor, sier Hov Jacobsen.