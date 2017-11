Sortland skal ta imot 20 flyktninger til neste år

Sortland

Det skal altså komme 18 "ordinære" flyktninger, og 2 ungdommer under 18 år som har ankommet Norge alene, til Sortland i 2018.

Som et ledd i å løse flyktningkrisa i 2015, da veldig mange ankom samtidig, fikk kommunene økte tilskuddet for kommende år for å ta imot flyktninger, slik at de skulle bosettes raskt.

Dette tilskuddet gis fremdeles - og kommunen får dermed 23 millioner til neste år for mottak av de 20 flyktningene. Men dette tilskuddet går kraftig ned fra 2019, og det vil påvirke økonomien i årene framover. De siste årene har disse pengene nemlig tilført sårt trengt kapital til budsjettet.

– Rådmannen har ikke tatt hensyn til denne endringen i sitt forslag, sa økonomisjef Johnny Kvalo.

Rødts Christoffer Ellingsen stilte spørsmål ved om penger som gis for mottak av flyktninger, i realiteten tas inn i driftsbudsjettet og subsidierer helt andre ting.

– Det subsidierer primært annen type tjenesteproduksjon. Men selvsagt går noe til mottak av flyktningene, var Kvalos svar.