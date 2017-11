Vil langtidsparkeringa til livs - ønsker 3-timersgrense

Sortland

Det er økende press på parkeringsplassene i Sortland, ifølge byplanlegger Kristine Røiri. Samtidig har kommunen et mål om å beholde konkurransefortrinnet de har ved gratis parkering.

Få ansattplasser

Brukerundersøkelser viser at de fleste mener det er et greit antall parkeringsplasser i byen. Men kun 30 prosent av de ansatte i Sortland har egne parkeringsplasser.

– Resten står i gata eller på andre parkeringsplasser som ikke tilhører bedriften, sier Røiri.

Mange av de ansatte tar dermed opp plasser som i utgangspunktet var tiltenkt andre bedrifters kunder. Dette ønsker kommunen å løse gjennom en endring av parkeringsreglene.

– Vår fortslag er tre timers gratis parkering, på p-plasser og i gata – altså at man skal ha én parkeringssone i sentrum. Ingen tidsbegrensning søndager eller klokka 16 til 08, sier Røiri.

Kommunal parkeringsvakt?

Kommunen ser for seg at den primære tekniske løsninga er en app hvor du kan registrere at du står på plassen når du parkerer. I tillegg kan man vurdere én parkeringsautomat for dem som ikke ønsker eller kan bruke apper.

For å håndheve reglene, må det trolig kommunale ressurser til. Politiet har ikke ressurser, og dermed er forslaget fra kommunen en kommunal parkeringsvakt. Det reagerte flere politikere på.

– Vi har pressa økonomi. Det er umusikalsk i mine ører å sette av penger til offentlig parkeringsvakt, om vi samtidig må kutte i kommunebudsjettet, sa Høyres Beate Bø Nilsen. SVs Oddmund Enoksen mener kommunen legger opp til for omfattende endringer.

– Tilsynelatende sier brukerundersøkelser at det er plass nok. Hovedproblemet har vel vært at forretningsdrivende opplever at deres kundeparkering blir fylt opp av langtidsparkering for folk som er på jobb. Dette må vel kunne løses med et mindre omfattende prosjekt, mente han.