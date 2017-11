Dette er vinnerne av årets Laterna Magica

Sortland

Mandag kveld er ungdommer fra hele Vesterålen samlet til filmfest i Kulturfabrikken på Sortland. Dét i anledning årets Laterna Magica og prisutdelingen i årets filmkonkurranse. Juryen har bestått av Fredrik Johansen, Anna Näumann, Johanna Nystrøm og Andrea W. Hveding, alle studenter ved Filmfagskolen i Kabelvåg, under ledelse av juryformann Håvard Prytz, som er filmskaper fra Sortland.

Det er delt ut priser i tre aldersklasser, i tillegg har én film har fått juryens spesialpris og én har vunnet pris for beste temafilm. Årets tema var glamour.

Her får du oversikten over de nominerte, vinnerne og juryens begrunnelser.

Nominerte i klasse 1: Egenprodusert film 10 - 13 år:

«The Room»: Laget av Thomas Rindahl Steiro, Imre Øverland Sannes, Martin Kristoffersen fra Sortland.

«Jakten på bøllene»: Laget av August Larsen, Vegard Bråthen, Audun Jensen, Katinka Stavnes, Regine Christiansen fra 7. klasse Alsvåg skole.

«Charlie Chaplin»: Laget av Håvard Bergseng Rødsand, Vegard Bergseng Rødsand, Mathias Strand, Mina Selnes Rønningen fra Bø.

Vinneren er «The Room». Juryens begrunnelse:

– Denne filmen imponerte juryen med en tydelig form, kreative virkemidler og håndholdt kamera. Filmen er godt fortalt, og fremstår både realistisk og naturlig. Filmskaperne behersker filmspråket godt, er ikke redd for å bruke tid, stillhet og mørke som virkemidler. En spennende thriller som fanger seeren fra start til slutt.

Nominert i klasse 2: Egenprodusert film 14 - 16 år:

«En dag med Kristian»: Laget av Sara Berntsen, Eline Eilertsen, Julianne Haughom, Kristian Hansen, Rikard Holm, Lea Kanike, Albert D. Larsen, Elly J. Larsen, Victoria Larsen, Solveig Meløy, Elias A. Rødsand fra fjorårets 7. klasse Alsvåg skole.

«Hevn»: Laget av Håvard Bergseng Rødsand, Vegard Bergseng Rødsand, Mathias Strand, Sigurd V. Strangstad, Regine K. S. Rostad fra Bø.

«Korridoren»: Laget av Sigurd Hjelle, Morten Pedersen, Seline Mikalsen fra fjorårets 7. klasse Holand skole.

Vinneren er «Korridoren». Juryens begrunnelse:

– Denne filmen utfordrer den tradisjonelle filmformen, og skaper et surrealistisk univers for seeren. Med god bruk av lydeffekter og visuelle virkemidler evner filmen å fascinere og engasjere. Juryen ble imponert av godt skuespill, fine effekter og et lydspor som kler filmen.

Nominerte i klasse 3: Egenprodusert film 17-20 år:

«Pass på!»: Laget av Herman Henriksen fra Sortland.

«Siste pust»: Laget av Frida Rønning-Nyvold fra Hadsel vgs.

«Landstrykeren»: Laget av Kim-Remi Kjesbu og Brynjar Evensen fra Hadsel vgs.

Vinneren er «Landstrykeren». Juryens begrunnelse:

– Denne filmen leverer særs godt, både filmteknisk og dramaturgisk. Filmspråkets mange verktøy er brukt med hensikt og med stor suksess. God regi, flotte foto og troverdig skuespill. En god idé med fin tematikk som er gjennomført med stort hell fra manus til klipp.

Vinner av temaprisen (glamour):

«Charlie Chaplin» av Håvard Bergseng Rødsand, Vegard Bergseng Rødsand, Mathias Strand og Mina Selnes Rønningen fra Bø.

Juryens begrunnelse:

– Dette er en teknisk god film, der flere av overgangene mellom scenene er nøye gjennomtenkt. Her får vi godt forberedte skuespillere og en spennende historie, og filmskaperne har brukt fine og varierte bilder med gode utsnitt. Juryen er imponert over kontrasten gammelt – gjort på moderne vis. Juryen er også glad for å se en alternativ tolkning av ordet glamour – en tolkning som ikke handler direkte om skjønnhet – men heller karisma og humor, som gir en fortryllende effekt på publikum.

Vinner av juryens spesialpris:

«Den dagen mamma ble same» av Eivin Martinsen fra Myre skole

– Denne filmen skilte seg ut for juryen i årets filmfestival. Den tar for seg et viktig tema, og en ung filmskaper viser interesse for sin forhistorie og sine røtter. Virkemidler som voiceover, musikk og arkivbilder løfter filmen, og lager en fin ramme rundt historien. Med filmens dybde og sterke dramaturgi, evner den å røre og engasjere med varme og nærhet fra start til slutt.