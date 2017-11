Feirer Skulpturlandskap Nordland med lysparade

Sortland

Kulturfabrikken Sortland KF inviterer til parade fra Kulturfabrikken til skulpturen «Havsøye» på Torget, skriver markeds- og kommunikasjonskonsulent ved Kulturfabrikken, Elin Mathiassen, i ei pressemelding.

Lysparade i mørketida

Paraden ledes av ordfører Tove Mette Bjørkmo, kunstelever fra kulturskolen og Sortland juniorkorps og oppmøte er ved Kulturfabrikken tirsdag kveld.

Markeringen feirer at det er 25 år siden Skultpurlandskap Nordland startet, og er også feiring av ett kvart århundre med filmfestivalen for ungdom, Laterna Magica.

– Kunstelevene har sammen med Mark Hill og Mandy Blinco fra det irske landskapsteateret LUXe, laget lyslykter som de vil delta med. Vi oppfordrer også andre til å ta med egne lykter, slik at vi kan danne en flott lysparade i mørketida. Det blir musikk og hilsen i anledning jubileene ved skulpturen, og det serveres varm drikke, heter det i pressemeldingen.

Poesi i det hverdagslige

Skulpturen Havsøye av Sigurdur Gudmundsson består av to hovedformer: En båt og et hus. De avspeiler menneskets grunnleggende behov, og symbolene er kjent over hele verden. Huset støtter seg på båten, og i midten av båten er det en diamantformet åpning. Dette vinduet åpner for og rammer inn den vakre utsikten over mot den andre siden av fjorden. De høypolerte sidene av stein i åpningen reflekterer det omskiftelige samspillet mellom sjøen, himmelen og fjellene, et kontinuerlig spill av lys og bevegelse.

– Gudmundsson kunst viser oss hvor nært det poetiske ligger hverdagens ting, det vi ser, tenker, og måten vi forstår det på. Hans visuelle poesi er ikke livsfjern, den ber oss om å se tingene fra en annen kant, skriver Kulturlandskap Nordland på sine nettsider.