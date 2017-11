Sigerfjording vant landbrukspris i Telemark

Sortland

Eilertsen har tidligere sagt til VOL at han ante lite om at han skulle ende opp som frukt- og ølbonde i Gvarv da han forlot hjemkommunen for å studere på 2000-tallet.

Kjærligheten hadde skyld i det, da kona Ingeborg Lindheim var odelsjente fra en fruktgård i Telemark. I 2013 tok de to over, og de nøyde seg ikke med å videreføre produksjonen av epler, plommer, kirsebær og moreller, men startet også ølbryggeri på den gamle låven. De bruker frukt fra egen gård i mye av ølproduksjonen. Det har de hatt stor suksess med.

– Da vi tok over gården tenkte vi at vi måtte foreta oss noe for å kunne leve av den, men vi ville gjøre noe som også var gøy. Da slo tanken om å starte bryggeri oss. Og når vi først skulle gjøre det, ville vi gjøre det skikkelig og bra, fortalte Eivin til VOL i 2014.

Nå har de to vunnet pris for sin satsing. Innovasjon Norge deler årlig ut Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i alle landets fylker, hvor alle fylkesvinnerne går videre til en nasjonal konkurranse. Det gjøres på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Mandag ble det offentliggjort at Bedriftsutviklingsprisen i Telemark går til Ingeborg og Eivin i Lindheim Frukt og Ølkompani.

– De har vist en stor evne til å tenke nytt og helhetlig rundt en gård med sterke tradisjoner. Ingeborg og Eivin er driftige og positive frontpersoner for landbruket og to gode representanter for bygdeutvikling, sier Anniken Damm-Larsen i Innovasjon Norge om prisvinnerne i en pressemelding.

Ekteparet driver gårdsbutikk og leier ut selskapslokaler. Ifølge pressemeldingen har de også reist et nytt tilbygg hvor de har startet opp med noe som foreløpig er helt nytt i Norden, nemlig spontangjæret øl, noe de gjør i samarbeid med Nofima.

– Vi setter så stor pris på oppmerksomheten rundt vår lille bedrift. Vi var et par som startet med noe vi ikke kunne veldig mye om. Litt som Pippi Langstrømpe og "dette kan jeg ikke, så det prøver jeg". Å drive familiegården videre var én ting, men det å skulle skape en arbeidsplass innenfor et helt nytt felt, for oss begge, har vært en tøff greie. Takket være folk som har trodd på oss, vårt konsept og visjon, har vi faktisk klart å skape det vi bestemte oss for. Veien videre blir utrolig spennende og vi gleder oss til videre arbeid med Nofima nå, sier Ingeborg Lindheim i pressemeldingen.