9-åring sto fast på Jennestad – fikk ikke komme med buss

Sortland

Onsdag la Annie Berg Pedersen ut et innlegg på Facabook, der hun uttrykker frustrasjon: «9-åring ute og frys på Jennestad for at ho ikke får ta bussen fordi busskortet er borte.»

– Jeg er ikke den eneste som har opplevd dette. Elevene får midlertidige bussbevis om de mister busskortet sitt, men at kortet var borte ble oppdaget idet hun skulle gå inn på bussen, sier Pedersen.

Med rutebuss

Hun forteller at datteren ikke hadde brukt busskortet på morgenen.

– Det er litt alt eller hvordan bussjåfør det er, om de må viste kortet eller ikke. Kortet henger vanligvis fast på sekken, vi har prøvd å lett etter det, men vet ikke om hun har mistet det på skolen eller en annen plass, sier Pedersen.

9-åringen går på Jennestad Montessorriskole og veksler mellom to heim.

– Vi får ikke to kort, slik at hun kan ha ett kort hos faren og ett hos meg. Det som var litt rart denne gangen var at den voksne hadde sagt til henne at hun fikk bare prøve å se om hun fikk være med på bussen, men hun fikk altså ikke bli med, sier hun.

Det er en rutebuss som kommer fra Myre som 9-åringen egentlig skulle være med.

– De må vente en halvtime på bussen, siden de ikke fikk egen skolebuss er det en rutebuss. Skolen har ordnet med leksehjelp på Jennestad sånn at ungene skal slippe å være ute den halvtimen de venter på bussen. Og vi bor i Sigerfjord, så det er litt langt å gå heim, sier Pedersen.

– Heldigvis ikke på jobb

Hun priser seg lykkelig over at hun ikke var på jobb i dag, og dermed hadde anledning til å hente datteren på Jennestad.

- Hadde både jeg og faren vært på arbeid og hatt sen vakt ville det vært krise, vi har ikke jobber der vi kan forlate. Og hva skulle skjedd da? Det er kaldt og hun ble stående ute. Jeg synes Boreal bør ha et annet opplegg, i hvert fall for de minste elvene. Og evne til å vise skjønn i et slikt tilfelle, sier hun.

Mange har engasjert seg i debatten på sosiale media.

­ – Jeg har sjekket loven, og Boreal har i den forstand loven på sin side. Men det er tross alt en niåring som står der og skal heim fra skolen. Og en niåring er ikke stor her i verden, poengterer hun.

Blant noen av forslagene som er kommet opp i debatten, er en app elevene kan ha på telefonen, i stedet for busskort, eller at bussene har ei liste over elever som skal med.

Sint og redd

9-åringen selv var påvirket av situasjonen.

– Hun gråt da hun ringte meg og spurte om jeg kunne komme og hente henne fordi hun ikke fikk lov å bli med bussen., Hun var usikker på om jeg hadde sen vakt i dag, og hun visste at faren skulle være på jobb til klokka elleve om kvelden. Hun var både sint, lei seg og redd, sier Pedersen, som er sint over måten datteren ble behandlet på.

– Det er tross alt en niåring, ikke en 15-åring det gjelder. Jeg skjønner at busselskapet har regler, men det er da ikke mange niåringer som sniker seg med en buss de ikke skal være med på, sier Pedersen, som tilføyer at de som tiltak må begynne å sende med penger i sekken for å ha i tilfelle en slik situasjon.

Etter hendelsen vil datteren ikke ta buss.

– Hun ville ikke ta buss i morgen tidlig, så jeg skal kjøre henne. Så får jeg heller gå til rektor og få ordnet henne med et midlertidig bussbevis, sier Pedersen.

Busselskapet Boreal var ikke tilgjengelige for å kommentere saken onsdag kveld.