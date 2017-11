Hålogaland teater på turné med Sønnen

Sortland

Et stykke av vår tids største samtidsdramatiker har Hålogaland teater valgt å ta med på turné i høst.

– Torsdag er det vår tur å oppleve forestillingen Sønnen av Jon Fosse, en dramatisk historie om usanne sannheter, og alt vi aldri sier til hverandre, ifølge ei pressemelding fra kommunikasjonskonsulent i Kulturfabrikken, Eli Mathiassen.

Hålogaland teater sender et A-lag av skuespillere for å framføre Fosse, med Jørn Fuller-Gee som sønnen, Ketil Høegh som far, Kristian Fr. Figenschow som naboen og Guri Johnson som mor. Sølvi Edvardsen står for regi og scenografi, og Ragnar Olsen har oversatt stykket til nordnorsk språkdrakt.

Thrilleraktig og fortettet

Mor og Far bor i en liten bygd. De sier ikke stort til hverandre lengre. Det er mørkt i bygda, bortsett fra lyset i deres eget og Naboens hus. Han drar til byen og drikker seg full og ungdommen flytter fra plassen. Mor og Far har en sønn de ikke vet hvor oppholder seg. De vil vite hvor han er, men tør likevel ikke tenke tanken på at han en dag kommer hjem. Så gjør han det…

Det er noe thrilleraktig over Fosses fortettede saga. Den beskriver et samfunn bebodd av stadig færre mennesker hvor stillheten, ensomheten og de brutte drømmene rår grunnen – og ryktene.

– I den spennende beretningen kommer mangeårig koreograf og danser Sølvi Edvardsen inn og bryter mørket. Nå har hun regi og scenografi for forestillingen og maler med lys i en mørk, men samtidig visuell og fysisk verden, ifølge pressemeldinga.