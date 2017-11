– Utarbeidelsen av budsjett har vært svært krevende

Sortland

Dette ifølge Sortland kommunes budsjett 2018 og økonomiplanen for 2018-2021.

– For Sortland kommune er de økonomiske rammene utfordrende, både som følge av lav vekst i frie inntekter og som følge av økte utgifter innenfor helse og omsorg. Dette er en trend som har vist seg over år, og vi må ta disse signalene med når vi skal planlegge våre disponeringer, skriver rådmannen Randi Gregersen i budsjett 2018 og Økonomiplan for 2018-2021.

Etterslep på vedlikehold fortsetter

Det pekes på at økning i frie inntekter for 2018 samsvarer ikke med vedtatt tjenesteproduksjon i Sortland kommune.

– I tillegg til at vi må tilpasse driften for å kompensere for dette, skal vi ivareta nye behov som politiske ønsker og prioriteringer, og administrasjonens behov for å levere nye tjenester.

En annen økonomisk utfordring for kommunen er det store etterslepet på vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I årets budsjett og forslag til økonomiplan har ikke rådmannen funnet det økonomiske handlingsrommet til å kunne avsette vedlikeholdsmidler til dette.

I tillegg er det i budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 foreslått betydelige investeringer innenfor blant annet brann og demensomsorg, samt utvikling av nye næringsområder.

– Dette er krevende å få til og samtidig legge et fundament for en bærekraftig økonomi, skriver rådmann Randi Gregersen.

– Betydelige utfordringer

I budsjettet for 2018, er det lagt opp til 0 % i netto driftsresultat, og hvor det anbefalte nivået på 1,7 prosent.

– Utarbeiding av budsjett og saldering av budsjett har vært svært krevende i år. De økonomiske utfordringene er betydelige for 2018 og fremover. Vi har utfordringer med å tilpasse utgifter i forhold til inntekter. I rådmannens forslag er det derfor lagt opp til en betydelig bruk av disponible midler for å balansere økonomien i planperioden.

Slik rådmannen vurderer den økonomiske situasjonen for Sortland kommune anbefales det at det gjennomføres en analyse av hele kommunens tjenesteproduksjon sett opp mot kommunens økonomiske rammer.

Kutt til prosjekter i 2018

Blant noen av tiltakene som er gjort, er å kutte i midler til en del prosjekter i 2018:

IT ramme er kuttet fra 2,1 millioner kroner til 1,4 millioner kroner.

Uteområde ved Maurnes skole er kuttet fra 1 million kroner til 500.000 kroner.

Rehabilitering av rådhuset er kuttet fra 2,5 millioner i det opprinnelige 2017-budsjettet til 1 million kroner, mens det er satt av 2 millioner kroner til branntiltak i rådhus II.

For rådhusets uteområde er det kuttet 500.000 kroner. Og for Eiendom Park, utskifting av bil og maskinpark er kuttet fra 1,5 millioner kroner til 550.000 kroner.

Vannledning Sortland bru- Holmen er justert fra 19 millioner kroner til 16 millioner kroner.

Holmstad avløp renseanlegg er kuttet fra 5 millioner kroner til 0 kroner i 2018.

Der er heller ikke funnet midler til gang- og sykkelvei i Sigerfjord, opprinnelig var det budsjettert med 2,1 millioner kroner, og også her er det ingenting avsatt.

Til budsjettposten som heter: Prosjekt mangler var det satt av 23.435.000 kroner, også her er det satt 0 kroner i investering i 2018, og det er heller ikke satt av noen midler ut økonomiplanen til 2021.

Dyrere å bo og dyrere barnehage

Kommunen velger også å sku opp eiendomsskatten til maks i løpet av perioden, med en gravis økning i 2018 og 2019.

I 2017 er kommunens eiendomskattesats for «verker og bruk» satt til maksimalgrensen (7 prosent) og 6,5 prosent på bolig/eiendom. Satsen på bolig/eiendom økes til 6,8 prosent i 2018 og 7 prosent i 2019. Dette har rådmannen lagt til grunn, og innarbeidet i både budsjett 2018 og for resten av økonomiplanperioden.

I 2018 vil Sortland kommune få inn 30,1 millioner kroner i eiendomsskatt.

Driftsutvalget skriver i innstilling til budsjettet 2018 ei økning i de komminale avgiftene.

Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.18:

– Vannavgift økes med 3,0 prosent.

– Avløpsavgift økes med 2,0 prosent.

Maksimal foreldrebetaling i barnehagene økes med 110 kroner per måned utover lønns- og prisvekst (realvekst). Maksimal foreldrebetaling blir 2 910 kroner per måned.

Utleie av idrettshaller

For inneværende år er det vedtatt en samlet bevilgning på 1,2 millioner kroner til gratis trening/ halleie. Slik rådmannen vurderer og anbefaler prioriteringer i økonomiplanperioden, anbefales det at dette tas bort fra og med 2018. Dette har rådmannen lagt til grunn i sitt forslag til budsjett og økonomiplan

Rådmannen har tidligere angitt at det har vært utfordrende å fremlegge et saldert budsjett til politisk behandling. I årets bearbeidelse har dette vært ekstra vanskelig å komme frem til et forslag, som salderer budsjettet i denne økonomiplanperioden, skriver Gregersen, om driftstiltak i økonomiplanperioden

– Vil oppfattes belastende

– Flere av tiltakene som foreslås i rådmannens forslag, vil oppfattes som belastende for enkelte brukere/grupper. I denne salderingen har rådmannen vært nødt til å benytte hele disposisjonsfondet i saldering (ca 52,5 millioner kroner), i tillegg til strukturtiltak (ca 30 millioner kr).

Hvis rådmannens kalkuleringer stemmer, betyr det at når både fond er brukt i løpende drift, og strukturtiltak er gjennomført, vil det ikke være midler til å balansere driften utover denne økonomiplanperioden.

Rådmannen foreslår kutt i tjenester og reduserte ytelser på 4,7 millioner kroner for 2018, og et langt høyere beløp senere i økonomiplanperioden, 12,8 millioner kroner i 2019.

– Driften i Sortland kommune ikke tilpasset inntektsnivået til kommunen. For å saldere økonomiplanen frem til 2021, benyttes kommunens disponible fondsmidler, skriver rådmann Randi Gregersen.