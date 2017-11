Sortland ikke enig med Behrens om kjøp i Kvartal 13

Sortland

Bakgrunnen for forhandlingene var at Behrens har tilbudt Sortland kommune å kjøpe eiendommene han eier i Kvartal 13 til en pris på 5,15 millioner kroner. Prisen omfatter tre eiendommer i kvartalet, gårdsnummer 15 bruksnumre 47, 317 og 1860.

Tilbyr kommunen å kjøpe i Kvartal 13 Byggmester Karl Behrens AS vil ut av Kvartal 13, og har tilbudt Sortland kommune å kjøpe hans tre parseller i kvartalet.

I forrige formannskapsmøte var saken oppe, der Høyres Silvia Ovik var skeptisk til at kommunen skal kjøpe eiendommene, mens Christoffer Ellingsen (Rødt) pekte på at dette er i dag er et av de mest attraktive områdene i sentrum. Han mener kommunen må kjøpe eiendommene for å få styring med området.

Sortland kommune og Behrens enige: Makebytteavtale for Kvartal 13 avsluttes Makebytteavtalen som ble avtalt mellom Sortland kommune og byggmester Karl Behrens i 2012 ble i dag vedtatt avsluttet.

Man kom til enighet i formannskapet om at man ikke ønsker å takke ja til tilbud om kjøp slik det er fremsatt i tilbudsbrev av 29.08.17, men ber likevel rådmannen forhandle med Byggmester Karl Behrens AS om kjøp av eiendommer i kvartal 13.

10.000 kroner per kvadratmeter

Sortland kommune har interesse i området fordi det er et mål å bygge en byakse gjennom Kvartalet. Aksen skal forbinde paviljongparken med torget.

Rådmannen med klart hotellråd til politikerne Få dager etter at det ble kjent at Johnsen Eiendom vil bygge et 15. etasjers hotell, har rådmannen et råd til formannskapet, som skal behandle en søknad allerede om en uke.

Rådmannen gjennomførte forhandlinger med Behrens 3. november, men det ble kortvarige forhandlinger, da partene stod langt fra hverandre, ifølge saksframlegget til formannskapet torsdag.

– Rådmannen slår fast at det ikke var mulig å komme til enighet idet partene i utgangspunktet og etter gjennomgang av forutsetningene sto alt for langt fra hverandre. Dette synliggjøres av at kravet fra selger i praksis innebærer en pris pr m2 på ca kr 10.000 (avhengig av hvilket areal som legges til grunn for bnr 317).

Vill og vakker spa-saken: Høyre-kritikk til rådmannen – Hva slags signaler er det vi sender ut til de som skal etablere seg på Sortland?, spurte Solvia Ovik (H) rettet kritikk mot rådmann og mener vilkår i dispensasjonen til Vill & Vakker medispa var alt for vanskelige.

–Tallet inneholder i praksis foruten de historiske erverskostnadene, også prisstigning, tinglysningskostnader, renter, riving av bygg, forsikringer, eiendomsskatter og byggesaksgebyr (for byggesak som ikke ble realisert) ikke bare for bnr 317 og 1860, men også i praksis forbnr 47. Disse kostnader kan rådmannen ikke på noen måte tilrå at Sortland kommune skal dekke.

– Tilbudet var for lavt

Sortland ble muntlig tilbudt å kjøpe bruksnumrene 317 og 1860 for 2,75 millioner kroner.

Etter at tilbudet var fremsatt ble det ikke mer forhandlinger, ifølge saksfremlegget:

– Selger konkluderte selv med at tilbudet var for lavt til at han var villig til å gå videre med saken. Partene drøftet ikke kjøp/salg av gbnr 15/47.

– Selger konkluderte selv med å avslutte forhandlingene uten ytterligere drøfting av partenes ståsteder for økonomisk oppgjør, skriver rådmann i saksframlegget.

– Ikke lengre realiserbar

Dermed er det uklart hvordan Sortland kan få til den planlagte byaksen mellom paviljongparken og torget, den er nå i det blå.

– Manglende enighet om erverv av gbnr 15/317 og 1860 fører til at byaksen, slik den var tenkt i så vel reguleringsplan som byplan, ikke lenger synes å være realiserbar, skriver rådmannen.

Får ett år ekstra på seg til å starte byggingen i Kvartal 13 Byggmester Karl Behrens AS fikk i torsdagens formannskapsmøte forlenget fristen med å starte bygging i Kvartal 13 med ett år.

Da saken ble behandlet i formannskapet, var det ingen som tok ordet i debatten.

– Rådmannens konklusjon er at Sortland kommune ikke har lykkes med å få til erverv av alle eiendommene i byaksen, og anbefaler at dette tas til etterretning. Det er rådmannens syn at situasjonen i uoverskuelig fremtid ikke bør forbli slik den er i dag; dette må håndteres i annen sammenheng.

Forslaget til vedtaket fra rådmannen ble dermed enstemmig vedtatt;

«Rådmannen konkluderer med at formannskapet bør ta til etterretning at Sortland kommune ikke får erverve gnr 15, bnr 137 og 1860 gjennom frivillig avtale.»