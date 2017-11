Over 200 ville se julefilm utendørs

Sortland

Historien om lille James og snømannen som ble levende, har forhekset millioner av barn - og voksne - over hele verden siden den kom i 1982. I Sortland har det for mange blitt tradisjon å se filmen utendørs i Bjørklundparken - i regi av Bjørklundparkens venner og filmfestivalen Lanterna Magica.

Ildsjel inne og ute

Svein Robert Vestå er et kjent navn for svært mange i Sortland. I rundt 15 år har han stått på for idrettslag og venneforeninger, på dugnad, turneringer og foreldremøter.

Filmvisningen er intet unntak.

– Neste år må vi kjøpe flere pølser, sier han til VOLs utsendte.

80-90 pølser fordelt på mer enn 200 mennesker går ikke opp, og pølsene var borte omtrent innen filmen rullet i gang. Rundt 30 hadde sagt på Facebook at de skulle komme, men jungeltelegrafen har gjort sitt til at Bjørklundparken var full denne lørdagsettermiddagen.

For dem som likevel vi ha noe å bite i, sto Vestå der, med hodelykt og et brett med kake, som så ut til å falle i smak.

Føre tradisjonen videre

Det var hovedsakelig barnefamilier som hadde tatt turen. Mona Hansen var i parken med to av barna.

– Filmen er veldig fin, syns Ida Elise Aanes Grindeide. Hun sier de har sett filmen hvert år. Unntatt i fjor, ifølge Mona Hansen.

– Jeg har vokst opp med denne filmen som julefilm. Så jeg vil gjerne at barna skal få det samme forholdet til den, sier Hansen.

Filmen er vist i parken de siste fem årene - og slik vil det trolig fortsette