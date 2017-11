Vil gi vesterålingene hakeslipp

Sortland

Frilansjournalist Marianne Lovise Strand har i flere år arrangert motivasjonsseminarer. Da hennes forrige medarrangør flytta, fortsatte hun alene. Det var gjennom denne virksomheten hun og Wenche Sørlie Hamremoen ble gode venner. Hamremoen er psykoterapeut, såkalt innerlife-terapeut, og Strand hyret henne inn til å holde foredrag.

Nå har de blitt kolleger. De to har nemlig startet opp et nytt såkalt eventbyrå - kalt Hakeslipp.

Mobbing og latter

Planen foreløpig, er å arrangere månedlige foredrag eller verksteder om forskjellige ting - noe de alt er i gang med. Disse vil arrangeres månedlig selv om bare noen få skulle melde seg på. I tillegg planlegger de noen større arrangementer i året.

Først på plakaten av de virkelig store, er Tore Petterson, kjent fra blant annet TV-programmene «Sofa» og fra dommerpanelet i «Skal vi danse». Han kommer til Sortland i februar neste år.

– Tore har en veldig herlig, tørrvittig humor. Han har holdt foredrag tidligere om å være annerledes, og det er mange som føler seg som det. Han ble jo mobba da han var yngre, og sto fram som homofil, har opplevd mye vanskelig. Men han er sterk, og viser sårbarhet. Vi tenkte han ville være en god foredragsholder, sier Strand.

Vil motivere

Petterson skal også holde et workshop dagen etter, for folk som jobber med barn og unge. Og selv om temaet er seriøst, kan det også bli mye latter, ifølge Strand.

– Alle som har vært borti mobbing vet at det er forferdelig, men man kan også bruke humor til å komme seg litt over det, ufarliggjøre det noe, sier hun.

Det humoristiske gjenspeiler seg kanskje også i navnet?

– Det kan ligge i det at man skal overraske. Vi har fått både positive og negative tilbakemeldinger på navnet, men vi bryr oss ikke om hva folk sier om det. Livet skal leves her og nå, vi skal ha det gøy. Samtidig kan man ta opp seriøse temaer, sier Strand, som ellers kan avsløre at navnevalget er noe tilfeldig.

– Vi hadde en del drodling, begge to har et enkeltpersonsforetak, så vi har litt erfaring. Vi begynte med navn som Kilden, Inspirare… men så sa jeg, vet du hva, det er jo litt oppbrukt. Kan vi ikke ta noe som gir folk hakeslipp? Og da sa Wenche: Hakeslipp! Vi kan kalle oss det! Så da gikk vi for det.

Musikk og julero

Byrået har også noen andre ting planlagt. Strand har fått midler fra Kulturfabrikkens venner og NAV Flyktning til å arrangere musikalske kvelder hver måned, hvor målet er deling av musikk fra hele verden. Konseptet er den gode, gamle jukeboksen - med utveksling av sanger mellom folk fra forskjellige kulturer.

– Musikken er et universelt språk, som bringer folk sammen. Vi håper folk vil komme for å få høre ny musikk, sier hun.

I førjulstida ønsker de å få folk til å koble litt av.

– Vi vil ha et treff for å stresse ned i førjulstida, i desember. Lene fra Bålfolket skal være der, hun er artist, men har holdt flere kurs i å puste riktig, og så videre. Det blir en rolig kveld, med dempet belysning, og vi skal ikke se bort fra at hun kanskje synger litt, og lærer bort å puste slik at man tar livet mer med ro.