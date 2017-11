Musikalsk magi i Møysalen

Sortland

Alt var ikke perfekt under søndagens konsert i Møysalen. Det var enkeltbevegelser som ikke var synkrone, en tone her og der som lød noe surt. Men det er bare bagateller. For helheten i «Nøtteknekkeren» var svært bra.

Proff produksjon

Forestillingen var et samarbeid mellom UNOF (De unges orkesterforbund), BORK (Sortland barneorkester) og Polare strøk (et orkester for barn og unge i Harstad). I tillegg var det unge med fra blant annet Finnsnes, Narvik og Lofoten.

Det publikum ble presentert for søndag kveld, var gjennomprofesjonelt, trygt ledet av dirigent Ida Mouritzen.

Tsajikovskys «Nøtteknekkeren» er en av verdens mest kjente balletter. Det skal en viss selvtillit til for å gyve løs på den - en selvtillit som var tilstedeværende i Møysalen søndag. Tro til originalen, var det også dansere med i forestillingen.

Ballettdansere fra Harstad kulturskole imponerte - spesielt de tre ballerinaene Aniell Madsen, Vilde Johansen og Grete Skaanevik, som hadde hver sine soloer.

Madsen var den aller største stjerna med sine to soloer, begge to solid gjennomført.

Ære bør også tilfalle Zhulieta Gadzhonova, som sto for koreografien

Imponerte foreldre

Til tross for at en slik forestilling bør ha alle forutsetninger for å fylle Møysalen, var det kun i den nederste delen det var publikum. Det er mulig det var meninga fra arrangørens side.

De som hadde møtt opp, virket mer enn fornøyde med det de fikk se. Mange var foreldre eller familiemedlemmer til de håpefulle på scenen.

– Jeg er kjempestolt. Og veldig rørt, sier Ines Lunow, mor til en av fiolinistene i stykket - Jaran, som spilte fjerdefiolin.

– Hun gråt nesten, supplerer Jaran, som bedyrer at han ikke var nervøs før forestillingen. Det var derimot mor Ines.

Familien hadde kommet fra Laukvik i Lofoten til Sortland ens ærend for konserten.

– Dette var kjempeartig. Det er veldig bra å få gjennomført noe slikt. Barn kan få til det meste, sier UNOFs styreleder Sunniva Birkeland fra Sortland. Spillegleden har stått i fokus under oppkjøringa til forestillingen, ifølge Birkeland.

Stor produksjon

Spillegleden var åpenbar også for publikum. Forestillingen var en stor produksjon, fra Harstad hadde det kommet 33 dansere og 10-15 strykere. Til sammen var rundt 40 strykere med i stykket, og med danserne var det nesten 80 mennesker på scenen i løpet av forestillingen.

Den varte i 35 minutter. Det gikk fort, og når det var over, satt man igjen og tenkte at man gjerne kunne hørt mer.