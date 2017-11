Vesterålslagene vant volleyballturnering

Sortland

Finalene i volleyballturneringa i Sortland ble spilt søndag ettermiddag.

På både herre- og damesida var det vesterålslag som vant.

Sortland 2, det andre av to sortlandslag på kvinnesida, vant finalen over Øksil. Laget fra Øksnes tapte altså kvinnenes finale, men på herresida kunne de juble: Øksnes-herrene vant over Finnsnes i finalen og gikk dermd seirende ut av turneringa.

På herresida havna Sortland på en fjerdeplass, slått av både finalistene Øksil og Finnsnes, og BK Tromsø.

Kun Bodø Volley havna under dem på tabellen.

Sortland stilte med to lag på kvinnesiden. Mens Sortland 2 vant det hele, tapte Sortland 1 - de gikk ut av turneringen uten et eneste poeng.