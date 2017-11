Biblioteket får 150.000 for å lage digitaliseringsplan

Sortland

Det er KS, tidligere Kommunenes Sentralforbund, som sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut penger til kommuner som vil øke den digitale kompetansen.

Alle offentlige enheter skal bli heldigitale, og det betyr at borgerne også bør ha en digital kompetanse. Nå har biblioteket på Sortland fått tilskudd gjennom ordningen på 150.000.

– Er det primært eldre dere vil utvikle et tilbud for?

– Nei, vi retter oss ikke inn spesifikt mot eldre. De fleste tenker på eldre med én gang når man snakker om digital kompetanse, men det kan være også for eksempel funksjonshemmede eller andre som kan ha behov for det. Vi ser også at mange innvandrere kommer innom og trenger hjelp. Ofte kan de data, men da er det språkutfordringer som gjør at de sliter med systemene. Så det er mange forskjellige grupper, sier biblioteksjef Jørn Singdahlsen.

De 150.000 skal brukes innen utgangen av 2018. Det er ikke nok penger til å få gjennomført noen kompetanseheving, men forhåpentligvis nok til å lage en plan for hvordan det kan gjøres.

– Jeg har sett for meg at vi setter ned et utvalg som skal finne ut litt mer. Dette må forankres i kommunens ledelse. I utvalget kan det sitte representanter for for eksempel IT, helse, biblioteket, sier Singdahlsen.